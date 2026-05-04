Miguel Salazar Madrid, 04 MAY 2026 - 16:57h.

Compartir







Una plaga de conejos está llevando a Jesús Arquero, un agricultor conquense, a una situación límite. Cuenta que hace 10 años que empezó la odisea y que ahora, no ve ingresos por el "serio problema". "Nos está llevando al borde de la ruina y a cerrar nuestras explotaciones agrícolas", denuncia desde Horcajo de Santiago como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El agricultor tiene cosechas de cereal, almendro, pistacho y viñedos. Cuenta que lo que está sucediendo es que el animal se está "comiendo" todo lo que ve y termina "destrozando" prácticamente "la totalidad de las explotaciones".

Pérdidas anuales de hasta un 70% por la plaga

Arquero calcula que las pérdidas anuales que supone la plaga rondan entre el 60% y el 70%. Sobre la emergencia cinegética temporal que ha declarado el gobierno de Castilla-La Mancha, el agricultor hace una clara valoración: "es insuficiente". Hay aproximadamente 200 municipios afectados por la plaga de conejos, lo que genera serias consecuencias que no parecen solucionarse ni a corto ni a largo plazo.

De ahí que Arquero esté cansado de la situación a la que han llegado. "No soy ingeniero ni nada, a la vista está que va al alza en vez de a menos", comenta en directo en 'El tiempo justo'.