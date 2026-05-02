Iván Sevilla 02 MAY 2026 - 15:48h.

La agricultora de El Ejido, Almería, muestra su indignación en redes sociales y pide "respeto" por su trabajo: "Esto no es un juego"

"Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes", asegura Ainoa Doñas

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AlmeríaAinoa Doñas es una agricultora almeriense que comparte en redes sociales vídeos sobre su trabajo en el campo y recientemente ha denunciado que le pagan solo "10 céntimos" por sus pepinos.

En un actual contexto de encarecimiento de fertilizantes y la entrada en vigor este 2026 del acuerdo de Mercosur, en el último contenido publicado en su cuenta de TikTok, la mujer expresa su indignación.

Se niega rotundamente a cobrar la hortaliza que ha estado cultivando a esa tarifa tan escasa. Pide "precios justos" y "respeto" por el trabajo que realizan quienes están en el sector agrícola.

"Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo"

"Prefiero que alimenten a mis cabras antes que regalar el esfuerzo de toda una campaña a los almacenes", asegura la joven en unas imágenes en las que aparecen los animales comiéndose los pepinos.

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Recuerda también que "la rentabilidad no es un juego" para ellos, ya que deben cubrir los costes de producción, como mínimo, además de obtener beneficios para poder subsistir en un mercado que cada vez asfixia más.

La asesora técnica de campo de la localidad de El Ejido (Almería) ya ha contado en otras ocasiones a sus más de 10 mil seguidores en la red social cuál es la situación que afrontan cada temporada con cultivos concretos como los melones.

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Entre las reacciones a su vídeo de los pepinos hay usuarios que han celebrado su decisión con comentarios como "haces bien" u "ole tú". Uno lamenta que "no se puede competir, hay mucho producto de terceros países".