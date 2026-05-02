Iván Sevilla 02 MAY 2026 - 11:27h.

Una aeronave movilizada desde Asturias llevó a cabo con éxito el operativo de rescate este 1 de mayo

Las novillas estaban atrapadas en un terreno de difícil acceso a las orillas del río Miño, en San Julián de Insua

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LugoFinal feliz y fin de la incertidumbre con el exitoso rescate en helicóptero de las diez vacas que habían caído a un barranco en el término municipal de Taboada (Lugo).

Después de que las novillas se precipitaran el 29 de abril a la zona de difícil acceso a orillas del río Miño, concretamente en la aldea de San Julián de Insua, este 1 de mayo pudieron ser extraídas.

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Así lo confirmó la Xunta de Galicia, que hasta desplazó al delegado territorial Javier Arias para estar al tanto de las labores de evacuación de los animales. Habían acabado allí porque huían de un depredador.

El rebaño, procedente de una finca, quedó atrapado en el desnivel montañoso de la Ribeira Sacra. Muchas de las reses no pudieron volver a subir para regresar a un terreno más plano.

Cuando se descubrió la situación en la que se encontraban las vacas, el ganadero propietario de las mismas y el Ayuntamiento de Taboada se pusieron en contacto con la administración autonómica para pedir ayuda.

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La intervención era compleja, dada la orografía del barranco. Se evaluó al principio la posibilidad de extraer a los animales mediante una grúa. Sin embargo, finalmente se utilizó un helicóptero.

Una de las novillas rescatadas había muerto

Desde el 112 de Asturias enviaron una aeronave con la capacidad adecuada para soportar el peso de cada res. Dos días después del suceso, llegó al lugar para resolver el rescate.

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Las novillas fueron capturadas con una fuerte red o malla que garantizase la seguridad del traslado por aire hasta tierra firme. Solo una de ellas ya había muerto, sin que hayan trascendido las causas.

En las tareas participó también un dron para guiar los trabajos, agentes de la Policía Autonómica y personal de defensa contra incendios forestales. Igualmente asistieron veterinarios de la Consellería de Medio Rural.