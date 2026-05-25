Patricia Martínez 25 MAY 2026 - 06:30h.

La diseñadora nacida en Boiro ha terminado el Master en Moda en una de las más prestigiosas escuelas del mundo

Sus diseños mezclan redes, cestos tradicionales o encajes dándole un nuevo valor a las raíces

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PontevedraMaría Alborés, diseñadora gallega nacida en Boiro, de 28 años, ha logrado captar la atención de uno de los grandes nombres de la industria de la moda. Y lo ha hecho con su creatividad arrolladora, donde se mezclan tradición, raíces gallegas y modernidad. La firma francesa acaba de ficharla tras descubrir su colección de moda presentada como trabajo de fin del Máster de Moda, unos estudios que ha estado realizando estos dos últimos años en la Royal Academy of Fine Arts de Antwerp, en Bélgica, considerada como una de las mejores academias de moda del mundo.

Una colección, entre la tradición y la modernidad

"Lost in Tradition, Found in Galicia": así ha titulado su colección, que se mueve entre la tradición y la modernidad y donde sus raíces están muy presentes. Alborés ha utilizado redes de pesca, cuerdas, encaje de bolillos y fibras naturales que recuperan los oficios, apuestan por lo sostenible y por la producción pequeña y a mano, en una colección delicada, elaborada de manera artesanal, y donde ha contado con la colaboración de "La Parabólica" para el diseño y la construcción de los cestos trenzados y "Raíces Nómadas" para los bolsos, ambas marcas vinculadas a Artesanía de Galicia.

Sus piezas funcionan como objetos, cargados de historia, oficio y aire atlántico. Alborés ha construido a través de su colección un universo creativo más que interesante. Y ha conseguido situar con este salto a la artesanía gallega en una posición de referencia dentro de la industria de la moda de lujo, no como folclore, sino como lenguaje contemporáneo.

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La casa francesa Dior, que está trabajando en los últimos meses en la recuperación de la alta artesanía, y los oficios manuales, se ha fijado en este delicado trabajo de la joven gallega, que estos días sigue abrumada con la repercusión de su “fichaje” pero que prefiere no atender a los medios, por cuestiones de confidencialidad.

María se formó en la escuela de diseño y moda Esdemga de Pontevedra, y ganó en 2024 el primer premio del certamen de moda de Xuventude Crea, participando como finalista en el Bilbao International Art And Fashion (Biaaaf), entre otros reconocimientos. Siempre ha trabajado con sus raíces gallegas como fuente de inspiración, desde sus primeros diseños. Las tradiciones y la cultura gallega siempre han estado presentes, para ella, tal y como comentaba hace unos años, al iniciar su Máster en moda en Bélgica, aunque ella has haya hecho evolucionar hasta llevarlas a otro lugar, a través de sus prendas.