Los alertantes señalaron que la persona solía bañarse en esa zona y que llevaban tiempo sin verla

Buscan a un hombre desaparecido desde el domingo en Requena, Valencia: las autoridades investigan por tierra y aire

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PontevedraUn operativo de emergencias trata de localizar a un bañista cuyas pertenencias permanecen en la arena de la playa de Barra, en Hío, en el municipio pontevedrés de Cangas. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un particular informó de los hechos minutos después de las 18:00 horas, cuando aseguró que no había visto salir al hombre del agua.

Los alertantes señalaron que la persona solía bañarse en esa zona, que llevaban tiempo sin verla y que existía la posibilidad de que no hubiese conseguido salir del agua. Desde ese momento, Emergencias activó la búsqueda del bañista y todavía no se tienen noticias del desaparecido.

Han movilizado un helicóptero para su búsqueda

Ante ello, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la acción de Salvamento Marítimo, del Servizo de Gardacostas de Galicia, de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas para encontrar al hombre desaparecido en el mar.

A continuación, desde Salvamento Marítimo informaron de la movilización del helicóptero de rescate Pesca I, de Gardacostas de Galicia. También se desplazaron embarcaciones de la Guardia Civil. Los medios buscan por tierra, mar y aire para tratar de localizar a la persona.