José Antonio mide 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde

Se solicita la colaboración ciudadana y cualquier información que pueda ayudar a su localización

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Agentes de la Guardia Civil prosiguen este sábado la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en la noche del jueves al viernes en Jarandilla de la Vera (Cáceres), según han informado a través de sus redes sociales.

Según los datos recabados, sobre las 00,05 horas del viernes se recibió aviso indicando que esta persona, llamada José Antonio, y que se encontraba alojada en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del centro, y no regresó posteriormente al lugar.

Se solicita la colaboración ciudadana

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse, informa la Guardia Civil.

Así, desde el primer momento se ha establecido un dispositivo de búsqueda en el que participan varias patrullas de la Guardia Civil y Policía Local de Jarandilla de la Vera. También colaboran voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja.

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Además, se solicita la colaboración ciudadana y cualquier información que pueda ayudar a su localización, y que podría comunicarse al teléfono 062 de la Guardia Civil.