El CEO de una empresa de Vigo despide a su novia por WhatsApp y el juez niega una indemnización

Tras ser despedida, ella reclamó un total de 13.068 euros alegando que le correspondería según el convenio

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El CEO de una empresa de desinfección de Vigo despidió a una de las trabajadoras, que era su novia, cuando rompieron su relación. Le dijo por WhatsApp que le entregase las llaves y la echó. La Justicia ha denegado ahora la indemnización y pago de diferencias salariales a la mujer porque ella hacía un trabajo de carácter “familia”.

Según informa ‘La Voz de Galicia’, la empleada inició la relación con el administrador de la empresa en el 2020, cuando ella estaba en paro. Dos años después entró a trabajar como oficinista en dos sociedades que dirigía su pareja y se dio de alta como autónoma.

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Algunos empleados la trataban como “jefa” porque tenía amplios poderes. La mujer no figuraba en el cuadrante de vacaciones del personal de la empresa formado por operarios, sino que las disfrutaba al mismo tiempo que su pareja, no tenía horario fijo y daba instrucciones a otros trabajadores. El dinero se lo ingresaban en la cuenta conjunta que tenía con el propietario de la empresa.

La Justicia da la razón a la empresa

Un año antes, el administrador de las sociedades le otorgó un poder notarial a su novia para que, en nombre de la empresa, abriese cuentas bancarias, ingresase y retirase fondos y firmase cheques.

Según detalla la sentencia recogida por el citado diario, cuando la relación sentimental se estaba ya rompiendo, el administrador indicó a la que era su pareja por WhatsApp que cuando pudiese dejase las llaves de la empresa y que no hacía falta que volviese más. Tras ser despedida, ella reclamó un total de 13.068 euros alegando que le correspondería según el convenio colectivo por salario base, prorrata de pagas y retribución voluntaria.

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Finalmente, el Juzgado de lo Social número 1 de Vigo dio la razón a la empresa, que alegó excepción de incompetencia de jurisdicción. No entró a estudiar el fondo del caso porque consideró que ella estaba realizando un trabajo “familiar” y no laboral.