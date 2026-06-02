Un desahucio en Mataró acaba con tres menores detenidos, entre ellos una de las desalojadas

Más de 10 manifestantes han acabado con lesiones graves debido al uso de porras o balas de foam por parte de la policía

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Un desahucio realizado este martes en el barrio de Cerdanyola de Mataró (Barcelona) ha acabado con la detención de tres menores, entre ellos una de las hijas de la familia desalojada, y con diversos heridos, algunos de los cuales han sido atenidos en el hospital.

Unas cincuenta personas se han concentrado esta mañana ante el inmueble para intentar impedir el desalojo judicial, que afectaba a una familia con cuatro hijos menores que perdió su vivienda a raíz de una ejecución hipotecaria después de la crisis de 2008.

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Durante el desahucio, algunos de los manifestantes han tirado piedras, botellas y adoquines contra los efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), que han intervenido para dispersar a quienes trataban de impedir el desalojo y han detenido a tres menores acusados de agredir a los agentes, ha informado a EFE los Mossos d’Esquadra.

Cinco mossos heridos

Cinco mossos han resultado heridos levemente, ha añadido el cuerpo policial, mientras que más de 10 manifestantes han acabado con lesiones graves debido al uso de porras o balas de foam por parte de la policía y han sido atendidos en el hospital, ha asegurado a EFE la portavoz del Sindicato de Vivienda de Mataró, Pilar Sànchez.

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Según la entidad, una de las detenidas es la hija de la familia desalojada, y los otros dos, estudiantes de los centros educativos Santa Anna y Mar Mediterrània, donde también estudian los menores desahuciados.

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La vivienda donde vivía hasta ahora la familia, con cuatro hijos de 1, 4, 8 y 16 años, fue comprada después de la ejecución hipotecaria por un nuevo propietario que ha “acelerado” el proceso de desalojo, que se ha acabado ejecutando en el segundo intento después de que se evitase el primero, programado para semanas atrás, ha detallado Sànchez.

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Los servicios sociales han propuesto a la familia que se pagase un hotel

La portavoz denuncia que los servicios sociales de Mataró han propuesto a la familia que se pagase un hotel sin ofrecerle ninguna alternativa en un contexto, señala el sindicato, de “emergencia habitacional” en la ciudad, donde en la última semana se han registrado cuatro desahucios.

La entidad ha convocado una asamblea abierta esta tarde a las 18:00 horas en el parque de Can Tuñí, en el barrio de Cerdanyola, con el objetivo de analizar la situación y organizarse ante una situación que califican de “insostenible”.