Sara Lago Vigo, 16 JUN 2026 - 04:30h.

La organización intentó contratar a expertos pilotos de las Rías Baixas para recoger un cargamento de droga en aguas próximas a las Azores, pero todos rechazaron la oferta

El alijo decomisado podría haber alcanzado un valor de hasta 248 millones de euros en el mercado ilícito, según los informes incorporados a la causa judicial

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La operación para introducir casi una tonelada de cocaína en Galicia dejó al descubierto una circunstancia poco habitual incluso en el mundo del narcotráfico. Los responsables de la organización, un grupo de ciudadanos albaneses asentados temporalmente en O Salnés, intentaron contratar a pilotos experimentados de la zona para manejar una potente embarcación hasta las inmediaciones de las Azores. Sin embargo, ninguno aceptó.

Según se desprende de la investigación judicial, el rechazo no estuvo motivado por las difíciles condiciones de navegación ni por la distancia que debían recorrer. El verdadero temor era otro: acabar asesinados una vez completada la misión para evitar testigos y el pago de la remuneración pactada.

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Una travesía de 1.800 millas náuticas

Ante la negativa de los pilotos locales, cuatro integrantes de la organización asumieron el control de la embarcación. La expedición partió de la ría de Arousa a finales de diciembre de 2024 a bordo de una lancha de más de once metros de eslora equipada con tres motores fueraborda que sumaban 1.350 caballos de potencia.

Su objetivo era alcanzar un punto acordado al sur de las islas Azores para recibir un cargamento de cocaína procedente de un barco nodriza. Entre la ida y la vuelta recorrieron cerca de 1.800 millas náuticas en una travesía que se prolongó durante 19 días y que estuvo marcada por temporales atlánticos, largas jornadas en alta mar y varios días de espera hasta la llegada de la embarcación que transportaba la droga.

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La vigilancia policial siguió la ruta en tiempo real

La investigación, desarrollada conjuntamente por Policía Nacional y Guardia Civil, permitió monitorizar los movimientos de la planeadora durante toda la operación. Los agentes conocían la ubicación de la embarcación y pudieron seguir su recorrido prácticamente en tiempo real, lo que facilitó la preparación del dispositivo que terminó frustrando la descarga en la costa arousana.

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Cuando la lancha regresó a Vilanova de Arousa con el cargamento, los investigadores ya habían desplegado un operativo en la zona para interceptar tanto a los tripulantes como al grupo que esperaba en tierra.

Casi una tonelada de cocaína y un arma preparada para proteger la carga

Durante la intervención fueron decomisados 902 kilos de cocaína, una vez descontado el peso de los envoltorios. Además de la droga, los investigadores localizaron una pistola semiautomática con munición en uno de los vehículos utilizados para la logística de la operación. El arma presentaba alteraciones en algunos de sus elementos identificativos y estaba acompañada por decenas de cartuchos.

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El juzgado considera que la pistola formaba parte de los medios destinados a proteger la actividad criminal y garantizar la seguridad del cargamento durante las distintas fases de la operación.

Ocho procesados y una causa pendiente de juicio

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vilagarcía de Arousa ha procesado a ocho personas por estos hechos. Siete de ellas son ciudadanos albaneses y la octava es un vecino de O Salnés al que se atribuyen labores de apoyo logístico en tierra.

Los acusados afrontan cargos por tráfico de drogas en cantidad de extrema gravedad, contrabando relacionado con la embarcación utilizada y tenencia ilícita de armas. De todos ellos, únicamente el investigado español permanece en libertad provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento.

Un alijo valorado en hasta 248 millones de euros

Los informes incorporados a la causa reflejan el enorme valor económico de la droga intervenida. La cocaína tendría un precio aproximado de 32 millones de euros si fuese comercializada por kilos. Esa cifra ascendería hasta más de 98 millones en una venta al por menor y podría superar los 248 millones de euros si se distribuyese en dosis individuales dentro del mercado ilegal.

La causa se encuentra ya en fase previa al juicio, que previsiblemente se celebrará en la Audiencia Provincial de Pontevedra.