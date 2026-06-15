En el lugar de los hechos, los bomberos excarcelaron los restos mortales del varón

Por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte

Compartir







AsturiasUn hombre de 57 años murió este domingo por la noche al quedar atrapado bajo un tractor volcado en las inmediaciones de la localidad de La Estaca, en el concejo asturiano de Las Regueras, informó el 112 del Principado de Asturias.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió una llamada a las 21:17 horas que comunicó el hallazgo del cuerpo en una zona de difícil acceso por carretera, después de horas de búsqueda del varón.

Los bomberos excarcelaron los restos mortales del varón

En ese momento, el 112 movilizó un helicóptero medicalizado de los Bomberos de Asturias, a efectivos del parque de La Morgal y al Grupo de Rescate. También alertó a agentes de la Guardia Civil, así como a efectivos del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias Psicosocial de Cruz Roja.

En el lugar de los hechos, los bomberos excarcelaron los restos mortales del varón y los sanitarios confirmaron la muerte del mismo.

La Guardia Civil, por su parte, se hizo cargo de la investigación, aunque por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte.