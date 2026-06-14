Cuatro de los rescates han requerido el uso de la grúa del helicóptero

El rescate de cinco montañeros tras caer por un corredor de Piedrafita de Jaca, Huesca: evacuados en helicóptero medicalizado

Compartir







La Guardia Civil ha realizado siete rescates durante la celebración de la Travesera Integral Picos de Europa en Asturias. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el apoyo de la Unidad Aérea de Asturias ha tenido que intervenir en las labores, según informa 'La Nueva España'.

Cuatro de los rescates han requerido el uso de la grúa del helicóptero. Entre los heridos hay un participante que tiene una lesión de rodilla tras haberse caído en el collado Valdominguero. Así, también se han registrado seis casos relacionados con golpes de calor o caídas durante las pruebas.

El último rescate ha sido el de un participante que se ha golpeado en la cabeza

Dos de los rescates tuvieron lugar en Jou Grande y otros cuatro en la canal de Jidiellu, donde varios deportistas sufrieron golpes de calor. El último operativo que han hecho se ha producido tras la caída de un corredor que se golpeó en la cabeza a última hora de la tarde.

Todos los heridos durante la Travesera Integral Picos de Europa han sido evacuados al puesto médico de Arenas de Cabrales para ser atendidos por los servicios sanitarios. Allí han sido atendidos de todas las lesiones que presentaban los participantes.