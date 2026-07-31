Los ayuntamientos son los encargados de aprobar las ordenanzas que regulan este tipo de comportamientos en la vía pública

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Las altas temperaturas no dan tregua durante el verano y muchos deciden andar por la calle sin camiseta para refrescarse. Pero, ¿existe una normativa que vaya en contra de esto? En España no existe una prohibición general pero sí es cierto que hay determinados municipios donde puedes acabar con una sanción económica si lo haces.

Los ayuntamientos son los encargados de aprobar las ordenanzas que regulan este tipo de comportamientos en la vía pública con el objetivo de preservar la convivencia y la imagen del lugar. En España, tenemos varios municipios que sí cuentan con normativas que regulan estas conductas.

Barcelona

En Barcelona está la "Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público", que establece que "queda prohibido transitar o permanecer en los espacios públicos sin camiseta, camisa u otra prenda de ropa que cubra el torso, salvo que se esté practicando alguna actividad física o deportiva". Se trata de una infracción leve, "sancionadas con multa de 120 a 300 euros".

Palma

En Palma, capital de las Islas Baleares, la "Ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica" recoge que "se prohíbe transitar en espacios públicos y permanecer allí, incluidos los transportes y las instalaciones públicas, desprovistos de ropa en la parte superior". "Se exceptúan las piscinas, los paseos marítimos, las playas y las vías inmediatamente contiguas a estas, las zonas de baño y el resto del litoral", recalcan. Se considera una infracción leve y "tiene una sanción de hasta 750 euros".

Alicante

En Alicante, la "Ordenanza de convivencia cívica" prohíbe "ir desnudo o con el torso totalmente desnudo por la vía pública o los espacios públicos, salvo en las playas, paseos marítimos colindantes, piscinas u otros espacios donde esté expresamente autorizado". La multa también puede ascender a los 750 euros.

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Ir sin camiseta no solo conlleva sanciones en las capitales provinciales sino que también se multa en municipios como Marbella o Sant Antoni de Portmany (Ibiza), ambos con una multa de hasta 750 euros.