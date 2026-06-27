La familia de esta alumna de Vigo puede que opte a presentar un recurso después de ver los exámenes de la joven

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VigoUna madre denuncia que los exámenes de PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) del CPR María Auxiliadora-Salesianos han sido mal sumados en las notas finales. Según informa 'Faro de Vigo', la mujer solicitó a la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) los exámenes para comprobarlos.

El pasado jueves, decenas de estudiantes pudieron ver los exámenes reclamados después del proceso de revisión. Se trata de una problemática más que mancha este año que será recordado por las polémicas. Los errores en los propios exámenes y sus enunciados obligó a flexibilizar determinadas correcciones.

"Conocemos a familias del centro y de fuera con estos mismos problemas", señala la madre

La familia de esta alumna de Vigo puede que opte a presentar un recurso después de ver los exámenes de la joven. "Yo puedo entender que ante un comentario de texto pues califiquen de una u otra manera pero han sumado mal las notas: en Inglés un 0,5 menos y en Historia hay preguntas que directamente no estaban corregidas. Y ya en la primera revisión había fallos en la prueba de Matemáticas; tenía un 6 y su nota era de 7,75. Al hacerle la media entre las dos correcciones le quedó un 7,25", explica la madre, quien reconoce que su hija no entrará en Medicina por todos los puntos que ha perdido.

"Este curso imposible; tiene un 12,12 que tras la revisión le quedó en un 12,26. Si a esto le sumas los errores en Inglés y en Historia tendría el 12,38 que el año pasado fue la nota de corte en la universidad pública de Cataluña para estudiar Medicina y ahora ya no lo podrá hacer. Y no es la única, conocemos a familias del centro y de fuera con estos mismos problemas", asegura la mujer. "Lo peor es que no estamos hablando de una interpretación o de una corrección subjetiva: hablamos de sumar los puntos de un examen, es algo objetivo, formal y no vemos la solución", añade.

La estudiante se presentará a la convocatoria extraordinaria de la PAU

La familia ya se ha puesto en contacto con la CIUG para solicitar el cambio de nota pero, de momento, solo se les ha remitido un correo: "Como cuando pregunté no había todavía designado un presidente me dijeron que mandase un correo y lo remitirían a los profesores. Pero esto no soluciona el acceso de mi hija a la universidad pública; no tienes derecho a nada- ¿Qué hago? ¿Mandar un correo para que lo vean dentro de un mes? Los plazos de preinscripción empiezan ya. Si le cambian la nota ¿sacan de la titulación a un alumno que entró? No tiene sentido".

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La estudiante se presentará a la convocatoria extraordinaria de la PAU, que se celebra los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Las calificaciones provisionales se publicarán el 9 de julio, mientras que las definitivas saldrán el 16 de julio, tras el periodo de revisión.

La madre resalta que esta polémica afectará a los alumnos a la hora de elegir su futuro: "Las notas en general han sido pésimas, lo veo por los compañeros de mi hija, eso afectará a la hora de poder acceder a titulaciones".