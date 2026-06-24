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Más de una treintena de demandas cuestionan la corrección del examen de euskera de la PAU en Bizkaia

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Decenas de familias de colegios concertados de Bizkaia afectadas por los suspensos —incluidos numerosos ceros— en el examen de Lengua Vasca y Literatura II de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han solicitado amparo a los tribunales y han pedido como medida cautelar que estas calificaciones no se tengan en cuenta para calcular la nota media de acceso.

Más de una treintena de demandas ante los tribunales

Según han explicado fuentes del despacho Picaza Legal, la vía contencioso-administrativa se ha puesto en marcha después de que la autoridad educativa desestimara un recurso administrativo previo y ante la existencia de una "anomalía estadística sin una explicación" en las correcciones. Los abogados sostienen que las calificaciones inferiores a dos puntos se concentran de forma llamativa en uno de los tribunales correctores de Bizkaia.

Desde el bufete han confirmado la presentación de más de una treintena de demandas ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, interpuestas por los propios estudiantes mayores de edad o por sus representantes legales en el caso de los menores. Los demandantes han solicitado además una medida cautelarísima para que las puntuaciones obtenidas en la prueba de euskera no sean tenidas en cuenta en el proceso de prematriculación universitaria.

Desde Picaza Legal esperan que la jueza se pronuncie antes de este viernes, ya que el plazo de prematriculación en la Universidad del País Vasco (EHU) concluye el próximo 30 de junio. Los abogados argumentan que, si las resoluciones judiciales llegan dentro de uno o dos años, el perjuicio para los estudiantes sería irreversible.

"Ya la expectativa está frustrada", sostienen, por lo que solicitan que los futuros universitarios puedan matricularse preventivamente sin que la nota de euskera afecte a su media de acceso.

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La polémica por las correcciones de euskera

La EHU informó el pasado 10 de junio de que el 95,26 % de los 13.620 estudiantes que realizaron la PAU habían superado los exámenes. En Bizkaia, el porcentaje de aprobados se situó en el 93,79 %.

Sin embargo, pocas horas después comenzaron a surgir dudas sobre las calificaciones de la prueba de Lengua Vasca y Literatura II, donde algunos tribunales habrían otorgado notas excepcionalmente bajas, incluidos numerosos ceros.

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Inicialmente, la universidad atribuyó parte de la controversia a un error que afectó a ocho alumnos que aparecían como no presentados pese a haber realizado el examen. La situación afectó a estudiantes de una decena de centros educativos de Bizkaia, la mayoría pertenecientes a colegios concertados del modelo A, lo que provocó movilizaciones en Bilbao para denunciar que su futuro académico estaba en juego.

La polémica también llegó al ámbito político y llevó a la Universidad del País Vasco a emitir un comunicado en el que defendía que las correcciones se realizan bajo "estrictos criterios de objetividad, anonimato y confidencialidad". Tras finalizar el proceso de revisión solicitado por 1.778 alumnos, la EHU informó de que el número de ceros se redujo de 168 a 108.

No obstante, la universidad también señaló que en los exámenes corregidos por segunda vez "no hay incrementos significativos" y que muchas de las calificaciones continuaron situándose muy cerca del cero.

Según los datos facilitados por la propia institución académica, dos de los doce tribunales correctores concentraban 108 de los 168 ceros registrados inicialmente, la mayoría correspondientes a estudiantes de centros concertados del modelo A de Bizkaia.

La controversia continúa ahora en los tribunales, mientras los estudiantes afectados esperan una decisión que pueda evitar consecuencias en su acceso a los estudios universitarios.