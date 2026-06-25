Asun Chamoso 25 JUN 2026 - 04:30h.

La alumna del Instituto Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Girona) estudiará Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas

33.145 estudiantes catalanes han superado las pruebas de acceso a la universidad, el 95,68% de los presentados

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BarcelonaLaura Tallada, de 17 años, sigue en una nube. Esta alumna del Instituto Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Girona), es la mejor nota de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en Cataluña con un 9,90. "Estoy muy sorprendida. Aún no lo he procesado. No me lo creo. Estoy muy emocionada, muy ilusionada y con muchas ganas de celebrarlo", explica.

Una llamada inesperada la sorprendió este lunes durante un viaje a Menorca. A media tarde, al volver de la playa, sin mirar, descolgó el móvil. Al otro lado, estaba la consellera de Universitats i Recerca, Núria Montserrat, para comunicarle la noticia. "No sabía cómo reaccionar y no sabía qué decirle. Fue muy fuerte. Llamé a mis padres y a la tutora. De repente, fueron muchas emociones. Lo de la mejor nota lo oyes de otros años de otros estudiantes y que, de repente, que te pase a ti, da impresión. Estoy orgullosa y contenta de las notas y de lo que está pasando", reconoce.

Unas emociones que van más allá de la nota de 9,90. "Es un reflejo de todo el trabajo que hay detrás. Es un esfuerzo constante. No es el azar. Durante todo el curso, me he esforzado cada día y en cada examen para sacar la mejor nota y superarme. Ese resultado es mérito mío y de los profesores, mi familia y mis compañeros que me han apoyado. Me llena de felicidad".

En la fase general de las pruebas de la PAU, ha sacado un diez en cuatro asignaturas y un 9,5 en castellano. Su nota final del bachillerato humanístico era un 9,91. "Siempre me han gustado los idiomas y todo lo relacionado con la cultura, la historia, la literatura o la filosofía. Siempre me he sentido más interesada por lo humanístico, pese a los prejuicios que hay porque se piensa: 'Es mucho más fácil' o dicen 'Con eso no irás a ningún sitio' y también 'Estudia algo que sí te sirva para la vida'. He escogido este bachillerato porque cada vez menos gente lo hace, desgraciadamente. Entre latín y matemáticas, prefería latín porque me interesaba conocer los orígenes de nuestra lengua".

Teatro y literatura para desconectar

El secreto, para Laura, es "no dejarlo todo para el final y trabajar cada día un poco. Y, aparte de estudiar mucho, es descansar mucho y encontrar momentos para desconectar y no pensar en los estudios porque, si no, tu cerebro no descansa. Se pasa mal tanto física como mentalmente porque el estrés te puede afectar".

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En su caso, le gusta pasar tiempo en familia y con los amigos sin olvidar su pasión por el teatro. "Es muy importante en mi vida. Es un buen lugar para desconectar y olvidar la parte académica y explorar otras facetas de la vida", apunta. Laura también explora a través de la literatura. "La veía como un medio para descubrir nuevos mundos a través de la fantasía. Ahora la veo como una buena herramienta para crecer como persona y ver otras formas de ver el mundo y de pensar. Te forma día a día y te permite conocerte mejor", subraya la estudiante.

Por ello, el próximo curso empezará el doble grado de Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "Siempre me han gustado los idiomas y las lenguas extranjeras. Probaré las asignaturas y veré hacia dónde ir. La parte de la literatura y el mundo editorial es la que más me interesa, pero tal vez cambie de opinión", avanza.

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"Sin trabajo, no hay éxito"

Joan y Enric han seguido de cerca a Laura. Son dos de los cuatro estudiantes de la demarcación de Barcelona que han obtenido la mejor calificación con un 9,80. En Tarragona, la mejor nota ha sido la de un alumno con un 9,70 y en Lleida, la de una estudiante con un 9,60. Este año, 33.145 estudiantes han superado la selectividad, según los resultados iniciales. El porcentaje de alumnado aprobado se sitúa en un 95,68%, superando el resultado del año anterior. La nota media ha sido de 6,403.

Joan Torrecillas, de 17 años y alumno del Liceu Politècnic de Sant Cugat (Barcelona), recibió la llamada de la consellera mientras recogía un premio de investigación de física en Barcelona. "Me quedé con los ojos muy abiertos y muy sorprendido. Me esperaba una buena nota, pero no hasta al punto de que te llamen los medios de comunicación", reconoce entre sonrisas. A las cuatro de la mañana, Joan ha puesto rumbo a Roma, donde está celebrando el fin de curso y empezando el que puede ser su mejor verano. "Primero Roma, luego Londres, en una estancia en un campus científico e iré a ver a mi abuela a Almería. Tendré tiempo para estar con los míos", avanza Joan.

Este joven, de Rubí, tiene claro que el secreto es "el trabajo constante y el apoyo de tus padres, de los profesores, de tus familiares, amigos y compañeros. Tener un buen ambiente también es uno de los fundamentos para sacar una buena nota. Sin trabajo, no hay éxito. Y dar el máximo para conseguir los objetivos que te marcas en la vida". Joan acaba de conseguir la misma nota que su hermano hace dos años en la selectividad, comenta orgulloso.

Su plan es cursar un doble grado de Matemáticas y Telecomunicaciones en el Centro de Formación Interdisciplinaria Superior de la Universitat Politècnica de Catalunya. Para acceder, ha hecho un examen del que sabrá la nota el jueves. Si no lo consigue, se matriculará en el doble grado de Matemáticas y Física en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Por su parte, Enric Sánchez, de Sant Andreu de la Barca y estudiante del colegio Sant Josep de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), admite que "no me esperaba estar tan arriba porque las pruebas las han hecho 45.000 personas". Un 9,80 de nota, que supone "una recompensa al esfuerzo de dos años durante el bachillerato científico-tecnológico, en el que logró un diez. "La clave es llevarlo todo al día y no dejar el estudio para el último momento y solo al final, repasar". Ahora, este alumno de 17 años, espera saber la nota del examen de acceso al doble grado de Ingeniería Física y Matemáticas en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Luego, llegará el merecido descanso de las vacaciones.