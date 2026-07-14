Raquel Noya Lugo, 14 JUL 2026 - 11:46h.

La propietaria logró encerrar a la serpiente en la lavadora hasta la llegada de la Policía Local

El ejemplar, una serpiente viperina no venenosa, fue liberado con éxito en una zona próxima al río

Compartir







No es la primera vez ni seguramente será la última que en Informativos Telecinco damos testimonio de la aparición de animales salvajes en lugares insólitos; desde jabalíes nadando en playas de las Rías Baixas hasta reptiles que sorprenden a los vecinos dentro de sus casas. El último episodio ha ocurrido en Chantada (Lugo), donde una serpiente terminó refugiándose en el tambor de una lavadora y obligó a intervenir a la Policía Local.

Todo ocurrió alrededor de las diez de la noche, cuando una vecina llamó a los agentes al descubrir que una serpiente de un tamaño considerable se había colado en su vivienda. "Nos llamó una persona diciendo que no sabía qué hacer porque una serpiente se había metido en su casa, y estaba encerrada en el tambor de la lavadora", explica uno de los agentes que participó en el rescate en declaraciones a Informativos Telecinco.

PUEDE INTERESARTE El nuevo mapa rural de Galicia: hay más vacas que vecinos en 68 ayuntamientos

La vivienda, situada en el barrio de O Convento, cuenta con un garaje en la planta baja. La propietaria escuchó unos ruidos al entrar en esa zona de la casa y, en un primer momento, pensó que podía tratarse de un familiar intentando gastarle una broma. Sin embargo, al encender la luz descubrió al reptil: "Vio que era una serpiente y que estaba bufando al verse amenazada", relata el agente.

Liberada con éxito

El animal encontró, en un pequeño aseo del garaje, un inesperado escondite: el tambor de la lavadora, cuya puerta estaba abierta y al que pudo trepar dadas sus dimensiones. Pese al miedo que le provocaba la situación, la propietaria consiguió reaccionar y cerrar la puerta de la lavadora con ayuda del mango de una fregona, dejando al animal atrapado en su interior hasta la llegada de la Policía Local.

PUEDE INTERESARTE La presión de la avispa velutina se adelanta varias semanas y amenaza la producción de miel en Galicia

Cuando el agente acudió al domicilio tuvo que improvisar para capturar a la serpiente, ya que no disponía de material específico para este tipo de intervenciones. Utilizó un bastón equipado con una pinza articulada para extraer al reptil sin causarle daños y evitando una posible mordedura. "Conseguimos atraparla e introducirla en un cubo con tapa para liberarla, posteriormente, en un hábitat húmedo, al lado de un río y alejado del paso de personas y vehículos", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se trataba de una Natrix Maura

Tras identificar al ejemplar, el policía confirmó que se trataba de una Natrix maura, conocida popularmente como serpiente viperina. Aunque no es venenosa, advierte de que puede morder si se siente acorralada. "Para defenderse intenta imitar el comportamiento de una víbora: aplana la cabeza para darle forma triangular, adopta una postura en zigzag e incluso desprende un olor desagradable con el que trata de intimidar a sus posibles depredadores", señala.

La operación concluyó sin incidentes y el animal fue devuelto a su entorno natural sin sufrir ningún daño. A pesar de la cercanía de las viviendas al río, los vecinos aseguran que no es habitual, ni mucho menos, encontrarse con serpientes dentro de las casas y la propietaria reconoce que nunca antes había vivido una situación semejante.