Iván Sevilla 20 JUL 2026 - 15:52h.

El 17 de julio, padre e hija se pusieron el mismo uniforme de la Guardia Civil de Tráfico: "Dos generaciones, un mismo compromiso"

"Qué bonito, qué emocionante o qué orgullo" son algunas de las reacciones de quienes han conocido la historia

Compartir







A CoruñaHay trabajos que son buen ejemplo de "una vocación transmitida" e historias como la de una joven guardia civil que patrulla con su padre en A Coruña. El 17 de julio completó su "primer servicio en moto" con él.

Así lo dio a conocer el propio instituto armado en una publicación en sus redes sociales, acompañada de un emotivo vídeo donde aparece la agente preparándose y circulando en el vehículo oficial junto a su progenitor.

PUEDE INTERESARTE Cristina Moreno se convierte en la segunda mujer coronel en la historia de la Guardia Civil tras 33 años de carrera profesional

"En el vestuario se coloca el equipo, el mismo uniforme que de pequeña veía llegar a casa cada noche. Hoy le toca a ella vestirlo", recordó la Benemérita al inicio del texto adjunto.

Después de ponerse las botas, el chaleco y el casco, la joven se encontró con su padre "en el patio". "Un saludo, las últimas indicaciones y una mirada que lo dice todo", describió la escena en la que ambos sonríen al verse.

Con un visible desprendimiento de alegría en sus rostros, ambos profesionales de la Agrupación de Tráfico arrancaron motores y condujeron por la carretera "para velar por la seguridad de todos los que se ponen al volante".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Dos generaciones, un mismo compromiso: cuidar de quienes viajan por nuestras vías", concluyó la Guardia Civil de A Coruña acerca de la labor que desempeñan padre e hija, compartiendo profesión con orgullo.

"Qué bonito, qué emocionante, qué maravilla", calificaron algunos

Al ver el vídeo y descubrir la historia, numerosos seguidores del perfil del instituto armado en la provincia coruñesa reaccionaron con palabras como "qué bonito, qué emocionante o enhorabuena a los dos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Qué maravilla que tu primer servicio sea hacerlo con tu padre", recalca Felipe. "Toda la suerte del mundo", le desea José Juan por su parte. En otro comentario se puede leer: "Para él ha debido de ser brutal, feliz es poco, jamás lo olvidará".

"Tuve el honor y privilegio, en el año 87 de hacer mi primer servicio en la Agrupación, junto a mi padre, al que le siguieron muchos más en los tres años que coincidimos en el mismo Destacamento. Hoy, mi padre esta felizmente jubilado y yo en Reserva", cuenta Juan Carlos compartiendo otro caso personal similar.