El consistorio asegura que tiene el dinero para abordar las obras, pero no cuenta con "los procedimientos legales" para agilizar los procesos por lo que reclama un cambio de modelo

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Lorena Sirvent, alcaldesa de Catarroja (Valencia) ha criticado la "parálisis administrativa, burocrática y de personal" que vive el proceso de recuperación de infraestructuras tras la DANA del 29 de octubre de 2024 y estima que, con el ritmo actual, se podría "volver a la normalidad en unos 14 años".

Sirvent ha presentado una memoria sobre las principales líneas de trabajo para el proceso de reconstrucción del municipio y la recuperación de la normalidad, asegurando que el consistorio tiene las fuentes económicas para abordar las obras, pero no cuenta con "los procedimientos legales" para agilizar los procesos.

Ante esta situación, la primera edil ha reclamado la necesidad de un cambio de modelo que acoja a los diez ayuntamientos "más afectados" tras la riada y cuenten un "mecanismos extraordinarios": "Necesitamos avanzar en un plan especial", ha reivindicado.

Además, ha añadido que a pesar de las diferentes ideologías de los gobiernos de cada municipio, los diez consistorios están de acuerdo: "Es una cuestión de humanidad y de democracia", ha insistido.

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El presupuesto de Catarroja, como el de los demás municipios afectados por la barrancada, "se ha visto multiplicado por diez", ya que en último ejercicio del 2024 contaba con una dotación de entre 28-29 millones de euros, que se ha transformado en 249,2 millones de euros, "más de 220 millones de inversión de obra".

En líneas generales, ha alegado que las fuentes con las que se subvenciona la recuperación son europeas y que el Ministerio de Hacienda no considera "común" sacar unos trámites de urgencia porque peligran los fondos europeos: "Europa penaliza los procedimientos de emergencia siempre que pueda haber prevaricación".

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La alcaldesa ha explicado que la ralentización del proceso se debe a la "cautela" de los técnicos a "firmar ciertos trámites" y a los tramites internos de Tragsa, que "se multiplican".

Asimismo, ha aseverado que el Gobierno de España es el que guía la reconstrucción porque son los que "tienen fondos y estructura" y ha lamentado que la Generalitat señale a la administración central porque se ven "incapaces" de liderar la reconstrucción.

Proyectos pendientes

La responsable de la corporación municipal de Catarroja también ha informado sobre el desarrollo de los proyectos en el proceso de recuperación, de los que ha detallado que se han valorado 38 memorias, de las que ya están aprobadas 23; 2 se encuentran pendientes en proceso de aprobación y 12 en pendientes de presentación.

También ha destacado los proyectos "priorizados" en el proceso de recuperación, que movilizan una inversión superior a 25,4 millones de euros.

El Teatre Auditori de Catarroja (TAC) contará con una inversión 9,09 millones de euros para recuperar y mejorar instalaciones, eficiencia energética, climatización. El proyecto de TAC se encuentra aprobado y en espera de adjudicación.

La piscina cubierta cuenta con una inversión de 7,5 millones que se destinarán a la reordenación de la piscina en el polideportivo municipal por ser la zona "menos dañada de la dana" y podrá conectar todas las actividades deportiva. La memoria se encuentra pendiente de aprobación por el Ministerio a falta de aportación de documentación por la empresa concesionaria.

Para la Escola de Persones Adultes (EPA), que cuenta con edificio protegido, la reconstrucción se realizará en dos partes. En primer lugar, se rehabilitará el edificio protegido y se utilizar la parte descubierta como un aula magna. Por otro lado, se dejará fuera el aulario, de manera que jugarán con construcciones móviles para que sean multiusos. La recuperación contará con una inversión de 1,750 millones de euros, y ofrecerá a la población una amplia biblioteca y laboratorio "dignos".

Por lo que afecta a la Plaza Mayor, que cuenta con una inversión de 7,870 millones, se preparará a los requisitos del cambio climático con la renovación de salida aguas, mejora del pavimento, que actualmente no se adapta al uso de la plaza.

Desde el Ayuntamiento, han indicado que intentarán que todos los proyectos anteriores estén iniciados o adjudicados en el último trimestre de 2026.

Asimismo, el listado de iniciativa incluye acciones en el Centro de Salud, que está pendiente de entrega de obra final; el IES Berenguer Dalmau --previsto para el curso 28-29-- y el Conservatori Professional de Música José Manuel Izquierdo, todos ellos equipamientos bajo responsabilidad de la Generalitat.