Investigan si el paso de un tren originó el incendio forestal declarado en Boborás, en Ourense

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Un incendio forestal permanece activo desde las 15.26 horas de este lunes en el municipio ourensano de Boborás, en la parroquia de Xurenzás. Las llamas se encuentran muy próximas a las vías del tren y las primeras investigaciones apuntan a que el origen del fuego podría estar relacionado con el paso de un convoy ferroviario.

La Consellería do Medio Rural ha informado de que, por el momento, no existe una estimación oficial de la superficie calcinada. En las labores de extinción participan dos aviones, un helicóptero, dos motobombas, tres brigadas y un agente forestal, que trabajan para evitar que las llamas sigan propagándose.

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La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, también ha señalado que la principal hipótesis es que el incendio se haya originado tras el paso de un tren por la zona.

No es la primera vez que ocurre en la zona

Hace apenas diez días, otro incendio afectó a la misma parroquia de Xurenzás, donde ardieron 19 hectáreas y resultó dañado el castro de Xurenzás.

Además, el pasado 13 de julio, el paso de un tren de mercancías provocó ocho incendios en los municipios de Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín, que calcinaron cerca de ocho hectáreas y obligaron a desplegar un importante operativo de emergencia. Por otra parte, la Consellería ha informado de que un conato de incendio declarado en el municipio pontevedrés de Cangas, en la parroquia de O Hío, ha quedado controlado desde las 15.18 horas de este lunes.

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El fuego, iniciado a las 13.48 horas, ha afectado a 0,25 hectáreas y en su extinción han participado, entre otros medios, dos aviones, un helicóptero y tres motobombas.