Gonzalo Barquilla 27 JUL 2026 - 16:41h.

Carmen, de 24 años, ya intentó desaparecer antes: ahora, su móvil ha permanecido cuatro días activo en un mismo punto de Lugo

Máxima alerta por la búsqueda de Carmen en Lugo: fue vista al mediodía en A Milagrosa y los rastreos se centran en el Miño

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La Policía Nacional mantiene activo el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a Carmen López Rebolo, la joven de 24 años a la que se le perdió la pista el pasado mediodía del martes 21 de julio en el barrio de A Milagrosa de la ciudad de Lugo. Los investigadores trabajan con varias líneas de investigación. Según han confirmado a la web de 'Informativos Telecinco', la joven ya había manifestado su intención de marcharse antes de desaparecer. De hecho, ya protagonizó otro intento de fuga hace una semana y fue localizada cerca del río Miño.

La familia presentó una denuncia por la desaparición el martes por la noche. Los agentes destacan que la joven fue contactada por los servicios médicos tras el primer intento de fuga y que iba a reincorporarse a su puesto de trabajo en el hipermercado Carrefour de As Saamasas. Sin embargo, el 21 de julio, cuando le correspondía, no lo hizo, y desde entonces se desconoce qué le ha podido ocurrir.

Diversos vecinos de Lugo han explicado a esta web que la joven es natural de la parroquia de San Xoán de Tirimol, pero que estaba residiendo en la Rúa Divina Pastora tras iniciar una relación sentimental: "La chica había estado viviendo aquí con su pareja, los hemos visto muchas veces por la calle. Tienen una pequeña. Ahora estaban separados, pero ella siempre solía venir. Son dos chavales jóvenes". La alerta se extiende por toda la provincia. Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, afirma que "por ahora todas las hipótesis están abiertas".

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El teléfono de Carmen estuvo cuatro días en un mismo lugar

Agentes de la Policía Nacional y Local, Bomberos y voluntarios rastrearon desde el viernes por tierra, río y aire el tramo del río Miño situado entre el Club Fluvial y el balneario, con especial atención a los caneiros. Los efectivos peinaron las orillas a pie y a caballo, mientras otros efectivos participaron desde una zodiac. Además, se utilizaron drones para sobrevolar la zona.

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Los rastreos siguen diversos indicios. Según adelantó 'El Progreso' y ha confirmado la Policía a este medio, el teléfono móvil de Carmen estuvo activo entre el martes y el viernes en un mismo punto, sin desplazarse, dentro de una zona delimitada por el puente romano de Lugo, la pasarela peatonal situada junto al Club Fluvial y las antenas de telefonía de la Estrada Vella de Santiago: "El dispositivo dejó de dar señal desde ese día y no se ha encontrado". Este dato ha llevado a centrar las últimas batidas en las inmediaciones del hospital Polusa y del gimnasio Forus.

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La joven fue localizada cerca del río Miño en una desaparición anterior

"Se trata de un área que la joven conoce a la perfección", precisan los investigadores. Las labores de búsqueda también se centran en la Fábrica de la Luz, cerca del Miño, donde Carmen habría sido localizada hace una semana tras el primer intento de fuga. "Estaba en una situación familiar delicada, pero no hay indicios de que haya salido de la ciudad", agregan los agentes. Los buzos de la unidad Subacuática de la Xunta se han sumado al despliegue para rastrear el río y este martes podrían colaborar las unidades caninas.

Durante el fin de semana, la familia también han buscado en distintos puntos vinculados a la joven. El sábado, la batida se centró en los alrededores del Carrefour de As Saamasas, mientras que el domingo, alrededor de medio centenar de voluntarios y vecinos de San Xoán de Tirimol realizaron una nueva búsqueda en las inmediaciones del hospital, en una zona con abundante vegetación.

La familia pide ayuda para encontrar a la joven

La familia continúa reclamando la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el paradero de Carmen. La joven mide 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene media melena de color negro y ojos azules. No se descarta ninguna línea de investigación. Desde que se conoció su desaparición, familiares, amigos y vecinos han multiplicado los mensajes en redes sociales para difundir su fotografía y descripción, con la esperanza de que cualquier persona que pueda haberla visto aporte alguna pista que permita encontrarla.

Cualquier ciudadano que tenga información sobre el paradero de Carmen puede ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través del teléfono de emergencias 112 o comunicar cualquier dato directamente a la Policía Nacional. También puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726.