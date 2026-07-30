Galicia será una de las comunidades privilegiadas para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

Lugo capital alcanzará una totalidad de un minuto y 24 segundos, la duración más larga entre las ciudades gallegas

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Si hay un tema que ha eclipsado a todos los demás este verano en Galicia, es el de este esperadísimo fenómeno de la naturaleza. Y no me extraña, ya que el eclipse solar total de 2026 convertirá a Galicia en uno de los principales puntos de observación de este fenómeno astronómico en España. Aunque algunas informaciones se han centrado en A Coruña por su posición privilegiada frente al océano Atlántico, la zona donde el eclipse tendrá una mayor duración dentro de las capitales gallegas será Lugo, con 1 minuto y 24 segundos de totalidad.

La diferencia entre los principales puntos gallegos será de apenas unos segundos, pero suficiente para situar a determinados municipios como los más destacados para disfrutar del momento de oscuridad total. La franja de totalidad atravesará Galicia al final de la tarde, cuando la Luna cubrirá completamente el disco solar y el cielo adquirirá una apariencia excepcional.

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Lugo lidera la duración del eclipse en Galicia

La capital lucense será uno de los lugares más destacados para contemplar el eclipse total. Según los datos oficiales, en Lugo la fase de totalidad alcanzará aproximadamente un minuto y 24 segundos, con el máximo del fenómeno previsto alrededor de las 20:29 horas. La diferencia respecto a otros puntos no será muy amplia, pero convierte a la provincia de Lugo en una referencia para quienes buscan disfrutar durante más tiempo de la fase más espectacular del eclipse. Durante esos segundos, la Luna bloqueará completamente la luz del Sol y permitirá observar algunos de los efectos característicos de estos fenómenos.

A Coruña también estará dentro de la franja de totalidad, aunque su capital tendrá una duración ligeramente inferior, de alrededor de un minuto y 16 segundos. La ciudad herculina se ha convertido en uno de los lugares más mencionados por su ubicación junto al Atlántico y por sus amplios espacios con horizonte despejado.

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Las mejores zonas no se limitan a las capitales

Aunque las capitales sirven como referencia, la duración del eclipse cambia según el municipio concreto. Algunos puntos de Galicia podrán superar los registros de las ciudades gracias a su posición exacta dentro de la franja de totalidad.

En la provincia de A Coruña, por ejemplo, existen localidades donde la totalidad será más prolongada que en la propia ciudad. El Portal Eclipse de la Xunta recoge municipios como A Capela, donde la fase total alcanzará aproximadamente 1 minuto y 31 segundos, o Ares, con unos 1 minuto y 25 segundos.

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La elección del lugar será clave porque el eclipse ocurrirá cerca de la puesta de Sol y será necesario contar con un horizonte oeste despejado. La Xunta recomienda buscar espacios abiertos, evitar zonas con obstáculos y consultar los datos concretos de cada municipio antes del evento.

Ourense y Pontevedra tendrán una experiencia diferente

No toda Galicia disfrutará del mismo nivel de oscuridad. Mientras Lugo y buena parte del norte gallego estarán dentro de la zona de totalidad, Ourense y Pontevedra capital observarán un eclipse parcial según los datos oficiales disponibles.

Esto no significa que el fenómeno deje de ser visible en esas provincias, pero la experiencia será diferente al no producirse la ocultación completa del Sol en todos sus territorios. Los municipios cercanos a la franja de totalidad tendrán más opciones para acercarse a los puntos donde la Luna cubrirá completamente el astro.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años en Galicia. La comunidad gallega se encuentra entre las zonas españolas con mejores condiciones para observarlo, junto a otros territorios del norte peninsular.

Un fenómeno único que obligará a planificar la observación

La expectación ante el eclipse ya está creciendo entre aficionados a la astronomía, visitantes y residentes gallegos. La duración de la totalidad, aunque breve, será suficiente para convertir el momento en una experiencia excepcional para quienes estén situados en la zona adecuada.

Los expertos recuerdan que será imprescindible utilizar protección adecuada durante las fases parciales del eclipse y planificar con antelación el lugar de observación. Solo durante la fase de totalidad completa será posible mirar el fenómeno sin protección, mientras que antes y después las gafas homologadas serán obligatorias.

Galicia afronta así una cita astronómica histórica en la que la pregunta clave ya tiene respuesta: los puntos donde más durará el eclipse estarán repartidos por la franja norte, con Lugo como referencia entre las capitales y algunos municipios coruñeses como los que alcanzarán las mayores duraciones.

La Xunta de Galicia ha habilitado el portal oficial eclipse.xunta.gal con información, horarios y recomendaciones de seguridad.