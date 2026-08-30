Raquel Noya A Coruña, 30 AGO 2026 - 12:00h.

La futura plataforma permitirá consultar las colonias a través de un mapa interactivo y delimitar su ubicación

Además, reunirá información detallada de cada animal que integra la colonia: sus esterilizaciones, tratamientos y estado de salud

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Un mapa digital para saber dónde están las colonias felinas, cuántos gatos las integran y cuál es el estado de cada animal; es la herramienta con la que el Concello de A Coruña quiere modernizar el seguimiento de sus gatos callejeros y mejorar la gestión de sus poblaciones.

El Ayuntamiento ha licitado la creación de un nuevo programa informático con un presupuesto de hasta 37.000 euros que permitirá reunir en un único sistema la información sobre las colonias, sus ejemplares, las esterilizaciones, los tratamientos veterinarios y las incidencias que se produzcan. La iniciativa pretende facilitar el trabajo de los empleados municipales y del personal veterinario y, al mismo tiempo, disponer de datos actualizados para decidir qué actuaciones necesita cada colonia.

Una ficha individual para cada gato

La futura plataforma permitirá consultar las colonias a través de un mapa interactivo y delimitar su ubicación. También identificará las zonas consideradas más problemáticas y contará con un sistema para registrar quejas e incidencias y hacer un seguimiento de su resolución.

Pero la gran novedad será el nivel de detalle sobre cada animal. Los gatos dispondrán de una ficha individualizada en la que podrán constar su número de microchip, características físicas, historial de capturas y retornos y situación clínica.

El sistema permitirá además distinguir entre ejemplares esterilizados y fértiles, así como conocer los tratamientos que corresponden a cada uno. La aplicación incorporará el protocolo CER (Captura, Esterilización y Retorno) para registrar y seguir las actuaciones realizadas con los animales.

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También controlará quién cuida de las colonias

El Ayuntamiento quiere tener identificadas no solo a las poblaciones felinas, sino también a las personas y profesionales que participan en su gestión. El programa recogerá los veterinarios responsables de cada colonia y permitirá diferenciar a otros colaboradores, como asociaciones protectoras o personas encargadas de la alimentación.

En el caso de estos últimos, podrá indicarse si han recibido la formación necesaria y si disponen de la autorización municipal correspondiente. De esta forma, toda la información quedará centralizada y podrá ser consultada por los trabajadores municipales implicados en el seguimiento de las colonias.

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Datos para decidir dónde actuar

La plataforma tendrá también una función estadística. El Ayuntamiento exige que permita crear y modificar informes y evaluaciones para analizar la evolución de las colonias y planificar futuras actuaciones. Entre los indicadores que podrá ofrecer figuran el estado de los censos, el nivel de esterilización y las incidencias registradas y solucionadas. Con estos datos, los responsables municipales podrán determinar con mayor precisión qué tipo de intervención necesita cada zona.

El sistema deberá ser accesible desde distintos navegadores y resultar sencillo de utilizar para operarios y veterinarios. La empresa adjudicataria tendrá que proporcionar además guías, tutoriales y soporte técnico durante su implantación.

37.000 euros y menos de dos meses para ponerlo en marcha

El contrato contempla 19.440 euros para el primer año y tres posibles prórrogas de 6.120 euros, hasta alcanzar los 37.000 euros previstos. Tras la firma, la adjudicataria dispondrá de un mes para presentar el proyecto de implantación y, una vez entregado, tendrá que poner la aplicación en funcionamiento en un plazo inferior a 60 días.

La herramienta deberá poder ampliarse con nuevos campos y registros sin perder rendimiento y permitirá exportar periódicamente los datos, incluidos los de carácter geográfico. El objetivo final es que A Coruña pase de disponer de información dispersa sobre sus colonias felinas a contar con un sistema digital centralizado que permita localizar, identificar y seguir la evolución de cada animal.

La ley también protege a las colonias felinas

La Ley de Bienestar Animal de 2023 reforzó en España la protección frente al maltrato y endureció las obligaciones relacionadas con los animales, desde la prohibición de sacrificar ejemplares sanos hasta el aumento de las sanciones por maltrato. En este marco, las colonias felinas también están contempladas por la normativa como grupos de gatos que viven en libertad o semilibertad y que dependen, en buena medida, de los recursos que les proporcionan las personas.

El Ministerio de Derechos Sociales señala que el origen de estas colonias está ligado a la acción humana, principalmente por el abandono, la pérdida de animales y la reproducción sin control de gatos no esterilizados. Por ello, las administraciones consideran fundamentales la esterilización, el control poblacional y la concienciación para evitar que nuevas colonias sigan creciendo, algo que el Concello de A Coruña ya ha iniciado con la aprobación de este programa. El concurso está abierto a toda la población y el plazo de presentaciones termina el próximo 31 de diciembre.