Celia Molina 01 SEP 2026 - 10:58h.

Las actrices, que trabajaron junto a su compañero fallecido, han lamentado en las redes la muerte de Francesc, a los 56 años

La familia del actor Francesc Garrido que llora su repentina muerte: su pareja, la actriz Mercè Mariné, y su hija, Joana

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El 31 de agosto, la Unión de Actores y Actrices, comunicó, para sorpresa de todos sus fans, la repentina muerte del Francesc Garrido, a los 56 años edad. Francesc, conocido por haber interpretado al enigmático Juan Elías en la serie de Mediaset 'Sé quién eres' y en otras famosas producciones como 'El Tiempo entre Costuras', 'Gran Reserva' o 'Mar Adentro', donde actuó como secundario de lujo, murió a causa de un infarto, según ha informado la agencia EFE.

Con su intensa mirada y su particular timbre de voz, Garrido se hizo un nombre en el cine español, que hoy se ha quedado desolado por su pérdida. Además de Blanca Portillo, la actriz con la que co- protagonizó la serie de Mediaset, que declaró en sus redes que no podía "reaccionar" ante este deceso porque "a veces, no entiende la vida", otras compañeras de profesión, como Adriana Ugarte o Paula Echevarría han expresado su dolor en sus cuentas.

Adriana Ugarte, que conoció a Francesc en Tánger, durante el rodaje de la primera parte de 'El Tiempo entre Costuras' - en la que ella interpretaba a Sira Quiroga y él, al comisario Claudio Vázquez, que tanto la protegía - ha escrito una desgarradora carta en la que describe la magnífica persona que era Garrido, a quien volvió a ver de nuevo hace poco en la ciudad en la que se conocieron:

"No quiero creer que te has ido, Francesc"

"No quiero creer que te has ido, Francesc. Podría decir millones de cosas de ti y me quedaría corta. Eras la única persona que me llamaba Ugarte. Me lo decías con tu voz. Con esa voz que me traía de vuelta a la tierra y con esos ojos que me gritaban “calma, aquí estás a salvo”, ha escrito la actriz, junto a una fotografía del rodaje de la serie.

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"Un grandísimo actor y una buenísima persona"

"Tenías muchos dones. Uno de los más excepcionales era convertir un día caótico, imposible, desalmado, en el mejor día de tu vida. En la mejor oportunidad para hacer algo único que no olvidarías jamás. Nunca he conocido a alguien que escuchara como tú. Escuchabas con todo el cuerpo. Con toda la piel. No he conocido a nadie que amara tanto las palabras. Daba igual lo que dijeras. Un buenos días en tu boca era una obra de arte. Y esa manera de mirar, de observar todo como si fuera la primera vez; un lugar, una comida, una persona. Lo celebrabas todo. Celebrabas la vida de cada cosa", ha añadido.

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"Si tú estabas presente, el mundo entero podía estar tranquilo. Porque pisabas con amor, pisabas con sorpresa, pisabas con dignidad, con respeto, pisabas con talento y generosidad, pisabas con misterio. Con el misterio del alma .De un alma inmensa", ha concluido.

Por su parte, Paula Echevarría, que compartió reparto con Francesc en 'Gran Reserva', también le ha dedicado unas cariñosas palabras, en medio del duelo que ella está viviendo por la reciente muerte de su padre: "Gran actor, grandísimo compañero y, sobre todo, una buenísima persona. Descansa en paz, amigo", ha escrito la actriz a modo de esquela.