Celia Molina 31 AGO 2026 - 10:40h.

Después de anunciar que estaba embarazada de una niña, la periodista sorprendió a sus fans al comunicar que tiene cáncer

Mayte Campos reaparece tras anunciar que le han diagnosticado cáncer en el embarazo: "Las emociones más difíciles que he vivido"

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A principios del mes de agosto, la periodista de Mayte Campos, que ya había anunciado su feliz embarazo en las redes, comunicó a sus seguidores que había sido diagnosticada de cáncer. Con un nudo en la garganta - porque, en realidad, no pensaba contarlo - Mayte explicó que la enfermedad le había "llegado en el mejor momento de su vida", prometiéndole a la niña que está esperando que iba a "luchar" hasta el final por mantener a ambas con vida:

"Qué envidiosa esta enfermedad, que ha querido venir y acompañarme en el mejor momento de mi vida, sin lugar a dudas, porque estoy embarazada y tengo cáncer. Hago este vídeo también porque, aparte de ayudarme a mí, si ayudo a alguna persona, a través de la pantalla, a saber que no está sola en este camino, pues ya ha merecido la pena", dijo en una emotiva publicación en la que también se dirigió directamente a su pequeña.

"Para nosotras, hija mía, este sueño ha dado un giro inesperado. No era el camino que imaginábamos, pero será el nuestro. Ahora toca afrontar. Nos toca librar nuestra primera batalla juntas. No te voy a soltar. Y prometo que voy a pelear con todas mis fuerzas por las dos", aseguró.

"Se aprende mucho en una sala de quimio"

Más tarde, mostró una fotografía de su primera sesión de quimioterapia, acompañada de la reflexión que le hizo una mujer que conoció en la sala: "Siempre pensamos en el cuándo: cuando me opere, cuando lleguen las vacaciones, cuando tenga tiempo, cuando pase esta etapa ... Y lo importante no es el cuándo, si no que la vida es ahora", apuntó la periodista tras comenzar su tratamiento contra el cáncer.

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"Sabía que esto llegaría, pero vivirlo es otra cosa"

Y, consciente de que pronto se le podría caer el pelo, Mayte ha tomado la decisión de rapárselo ya, dándole las gracias a la peluquera que la ayudó en un momento tan complicado para cualquier paciente de cáncer (y que casi le hace llorar):

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"Aunque sabía que este momento llegaría, vivirlo es otra cosa. Este vídeo no va solo de perder el pelo. Va de todo lo que hay detrás de un diagnóstico. De los miedos, de las dudas, de la risa al llanto, de las conversaciones que nunca imaginaste tener y de aprender, a la fuerza, que la vida no se puede poner en pausa. Queda mucho camino por construir. Muchísimo. Pero en este camino también he encontrado personas y lugares que hacen que todo sea un poquito más humano", "ha escrito junto al vídeo en el que muestra su cambio.

"Y mientras despido de mi pelo, también quiero compartir algo que llevaba mucho tiempo guardándome. Durante semanas tuvimos muchas dudas. Muchos nombres. Muchas vueltas. Hasta que apareció uno. Y cuando apareció, simplemente me salió del alma. Quizás la vida tenga formas extrañas de recordarnos que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que seguir mirando hacia delante. Mi pelo volverá. Pero ella… ella ya lo es todo", concluyó la periodista, muy concentrada en sanarse para tener una larga vida junto a su hija.