Celia Molina 09 JUL 2026 - 10:37h.

Este abogado brasileño, celebró en mayo su propio funeral, tras entrar en la fase terminal del cáncer que le diagnosticaron en 2024

Tiago Martins, con cáncer terminal, decide celebrar su funeral por todo lo alto junto a familiares y amigos: "Voy a morir una vez"

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El pasado mes de mayo, un abogado brasileño de 49 años llamado Tiago Martins Pitthan se hizo viral por haber celebrado en vida su propio funeral. A principios de 2024, fue diagnosticado de cáncer de estómago y, después de someterse a todos los tratamientos posibles, sus médicos le dijeron que había entrado en fase terminal.

Fue entonces cuando Tiago tomó una sorprendente decisión: la de organizar (y disfrutar) su propio velatorio, que convirtió en una gran fiesta de despedida, junto a sus familiares y amigos más queridos. Al "funeral en vida", cómo él lo llamó, no le faltó detalle: música en directo, coronas de flores y hasta un photocall donde se podía posar con el homenajeado.

Tiago tuvo un segundo funeral tras su muerte

La idea le vino después del funeral de su padre, durante el cuál pensó que "solo faltaba él", allí, presente, para que su final fuera perfecto. "Sí, este es mi funeral, un funeral que trata de vida, no de muerte", dijo el abogado en sus redes sociales, donde también aseguró que se sentía "afortunado" de haber visto en primera persona cuánta gente acudió a darle el último adiós.

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Vestido con una camisa de vivos colores, Tiago dijo en su funeral que él sí había "vencido el cáncer": "Lo venzo cada día, cuando me levanto y pienso que voy a tener un buen día. Y si el día no es bueno, cuando me acuesto, pienso que mañana sí lo será". En sus conferencias, el abogado siempre añadía: "Yo tengo cáncer, pero el cáncer no me tiene a mí. El cáncer no va a pautar cómo va a ser el resto de mi vida", y así fue hasta el fin de sus días, a pesar de los fuertes dolores que la enfermedad le provocaba.

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El importante mensaje sobre la vida que dejó Tiago

Su muerte tuvo lugar el pasado 5 de julio en Campo Grande, Brasil, y así lo comunicaron sus familiares en las redes sociales: "Lamentamos informarles del fallecimiento de Tiago Pitthan, nuestro querido amigo, la noche del 5 de julio en el Hospital Cassems de Campo Grande. Luchó con valentía. Su velorio y funeral se llevarán a cabo en Memorial Park este lunes 6 de julio a partir de las 10:00 horas y, como siempre, estará rodeado de amigos y cariño". Por tanto, el fallecido tendrá un segundo funeral.

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Nada más conocerse el deceso, su Instagram se llenó de mensajes de admiración y cariño: "Gracias por todo, mi amigo Tiago. ¡Te quiero! Fuiste más que un buen tipo, y tu legado perdurará para siempre, ahora inmortalizado como Ciudadano de Campo Grande, tal como era tu deseo, honrando así tus casi 50 años vividos en esta ciudad que tanto amaste", ha escrito uno de sus amigos.

"No se hizo viral porque se estuviera muriendo. Se hizo viral porque nos hizo cuestionarnos si realmente estamos viviendo", ha dicho otro usuario, aplaudiendo el importante mensaje que Tiago transmitió desde que supo que tenía un cáncer incurable. El fallecido no tenía hijos ni pareja conocida.