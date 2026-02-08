Miles de madrileños protestan contra la política sanitaria de Isabel Díaz Ayuso

Los organizadores han advertido de la situación "crítica" de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid

Las peticiones de los médicos que vuelven a la huelga en varias comunidades para exigir un estatuto propio

Miles de personas recorren este domingo el centro de Madrid en una manifestación contra la política sanitaria del Gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso, en una marcha convocada por sindicatos y asociaciones vecinales para denunciar el deterioro del sistema sanitario madrileño.

La marcha, que ha comenzado a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', reúne a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos que llevan pancartas contra la privatización de la Sanidad en Madrid y en las que se puede leer "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende".

Exigen "frenar la privatización y recuperar lo privatizado"

En el manifiesto firmado por los impulsores de esta iniciativa, se reclama asegurar "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la sanidad pública. Esto pasa, según defienden, por una financiación pública "suficiente y finalista" y "transparencia" en la asignación presupuestaria "para que los recursos se dirijan a la mejora de la atención pública y no a beneficios privados". Como segundo gran objetivo, exigen "frenar la privatización y recuperar lo privatizado".

Así, proponen revertir la privatización de servicios y la concertación y derogar la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) "y otras normativas que estrangulan financieramente la Sanidad Pública y promueven centros con ánimo de lucro", así como, en el ámbito estatal, la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Igualmente, abogan por suprimir la Agencia de Contratación Sanitaria, "un elemento opaco y distorsionador que puede servir para futuras privatizaciones", reinstaurar las Áreas Sanitarias, coordinadas con las Gerencias de Atención Primaria, "asegurando cooperación y equidad territorial", y reducir listas de espera y los tiempos de demora quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas "mediante la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública de gestión pública directa".

Reforzar la Atención Primaria y reforzar la red de Centros de Salud Mental

En un tercer bloque de reivindicaciones, piden medidas encaminadas a reforzar la Atención Primaria y garantizar la accesibilidad. Para ello, reclaman centros de salud accesibles, con agendas suficientes y equipos multidisciplinares, plantillas completas y bien dimensionadas en todos los centros de salud, garantizar la longitudinalidad de la atención o incrementar profesionales de psicología clínica.

También se pide reforzar la "mermada y sobrecargada" red de Centros de Salud Mental e incrementar "de manera significativa" el número de camas en Atención Hospitalaria (1,7 por cada 1.000 habitantes), especialmente las de media y larga estancia, hasta alcanzar la media de los países de la UE (5,1/1.000) y la OCDE (4,2/1.000).

En cuanto al personal de los centros sanitarios, los convocantes reclamarán que se garanticen unas condiciones laborales "dignas" y medidas para prevenir violencias y agresiones.

Los organizadores han advertido de la situación "crítica" de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y han reclamado un cambio en la política sanitaria del Gobierno regional del Partido Popular.