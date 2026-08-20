Europa Press Raquel Noya A Coruña, 20 AGO 2026 - 18:30h.

El desembolso actual para las familias gallegas supone unos 80 euros más por estudiante que hace cuatro años

Cómo ahorrar al máximo en la vuelta al cole: trucos de planificación, segunda mano e intercambio

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Las familias gallegas gastarán de media 414 euros en la vuelta al cole este año, en el que Galicia es la comunidad en la que más se encarece este precio, un 2,65 por ciento con respecto al año anterior. De este gasto, casi 226 euros serán para los uniformes, que se encarecen un 3,7 por ciento; y 188 euros de media irán para libros de texto.

El gasto para completar la cesta escolar básica con libros de texto en papel se sitúa este año en el conjunto de España en 505,16 euros por alumno, lo que supone un ligero incremento del 1 por ciento respecto al curso 2025, pero un encarecimiento del 19 por ciento en comparación con 2022, según se desprende de un análisis de precios realizado por el comparador Idealo.

80 euros más que hace cuatro años

Concretamente, el desembolso actual para las familias supone unos 80 euros más por estudiante que hace cuatro años. La cifra final de este curso se mantiene contenida debido a que el incremento en determinados artículos se compensa con la rebaja en otras categorías, explica Idealo.

En concreto, las mayores subidas de precio en 2026 se registran en las mochilas, que se encarecen un 11,25 por ciento; la papelería, que sube un 5,26 por ciento hasta situarse en una media de 50,80 euros; y los libros de texto en papel, cuyo coste aumenta un 1,6 por ciento hasta alcanzar los 371,73 euros.

Por el contrario, el gasto en equipamiento deportivo registra descensos con una bajada del 19 por ciento en el precio del chándal, hasta los 20,97 euros de media y del 9 por ciento en el calzado deportivo, que se sitúa en unos 28,93 euros. Esta compensación entre partidas permite contener la media global, aunque desde la entidad advierten de que "el gasto se estabiliza, pero lo hace en un escalón más alto".

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Cómo ahorrar con la vuelta al cole

"La diferencia resulta especialmente relevante para las familias porque refleja una realidad que va más allá de la subida de un año a otro: aunque la inflación se modere, los precios no vuelven automáticamente a los niveles anteriores. El gasto se estabiliza, pero lo hace en un escalón más alto", ha señalado el director de Comunicación de Idealo, Kike Aganzo.

Desde la plataforma de análisis han recomendado que para ahorrar las familias deben planificar las compras con antelación, elaborar un seguimiento de ofertas, reutilizar material de cursos anteriores y recurrir a productos de segunda mano con el fin de mitigar el impacto económico del inicio del curso escolar.