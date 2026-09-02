Raquel Noya A Coruña, 02 SEP 2026 - 18:30h.

Cinco kilómetros junto al mar unirán el puerto de Aguiño con el lavadoiro de Penisqueira en una jornada solidaria

La andaina se celebrará el próximo domingo, 6 de septiembre, y espera reunir a más de 400 personas

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La localidad coruñesa de Aguiño, en Ribeira, volverá a llenar sus calles de solidaridad con una nueva edición de su andaina contra el cáncer, una cita que cada año reúne a cientos de vecinos por una misma causa. El próximo 6 de septiembre, la localidad celebrará la cuarta edición de su Andaina Solidaria contra el cáncer, una cita que combina deporte y ambiente festivo en un recorrido de unos cinco kilómetros junto al mar.

La marcha arrancará a las 19:30 horas desde el puerto de Aguiño y llevará a los participantes por el paseo marítimo hasta el lavadoiro de Penisqueira. Una ruta sencilla, pensada para disfrutar en compañía y que, año tras año, se ha convertido en una de las citas solidarias más esperadas de la parroquia. La iniciativa está impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ribeira, con la colaboración del Concello de Ribeira, la Confraría de Pescadores de Carreira-Aguiño y otras entidades y negocios de la zona.

De una cuestación a una tarde de fiesta

Hemos hablado con la vicepresidenta de la junta local de la AECC en Ribeira, Ramona Paz, quien nos explica que la andaina nació como una alternativa a la tradicional cuestación que organizaban una vez al año. "Es un éxito siempre que lo hacemos", asegura. Hace cuatro años decidieron cambiar el formato porque la cuestación coincidía con el Día del Carmen, una jornada especialmente festiva en la zona.

La experiencia de pedir donativos puerta a puerta o a pie de calle no siempre resultaba cómoda ni agradable: "Quedas un poco resentida cuando la gente no te da nada, aquí somos todos vecinos y nos conocemos", explica Paz. La propuesta llegó de dos vecinos, Abraham y Juan, acostumbrados a colaborar en este tipo de iniciativas. Su idea fue organizar una actividad en la que la solidaridad estuviese acompañada de ocio y participación; y el cambio funcionó: "Con esta iniciativa todo es mejor: recaudamos mucho más dinero y la gente se lo pasa bien", cuenta la vicepresidenta.

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Más de 400 participantes cada año

La respuesta de los vecinos ha convertido la andaina en una cita multitudinaria. Según Ramona Paz, habitualmente participan más de 400 personas, aunque la solidaridad no se limita a quienes completan el recorrido: “Hay gente que no viene a la andaina y da dinero igual", señala.

También los negocios locales se implican en la jornada. Algunos realizan aportaciones económicas y otros donan productos que posteriormente se sortean entre los participantes. Son colaboraciones pequeñas, explica Paz, pero ayudan a crear "un punto de ilusión y diversión" durante la tarde. Para la organización, el recorrido es otro de los grandes atractivos. "Tenemos un paseo que es una maravilla", destaca la vicepresidenta.

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La propuesta busca precisamente alejarse de la idea de una prueba deportiva exigente. "Es una horita light", explica, en una tarde de septiembre en la que las temperaturas comienzan a ser más suaves y las grandes celebraciones del verano ya han quedado atrás. "Es un día diferente, un día de fiesta", resume Paz. Y también una forma de mantener vivo Aguiño: "Le da vida al pueblo".

Inscripciones desde cinco euros

La inscripción tiene un precio de 5 euros para los adultos. Los menores de 12 años podrán participar por 3 euros y quienes quieran llevarse la camiseta de la prueba podrán adquirirla por otros 5 euros. Las inscripciones pueden realizarse a través de los teléfonos 630 252 426 y 630 921 446, en la sede de la junta local de la AECC, y también el mismo día de la andaina.

Desde el Concello de Ribeira han destacado el trabajo de la junta local de la AECC y su capacidad para organizar actividades destinadas a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y concienciar sobre la enfermedad.

La Andaina Solidaria de Aguiño se suma así a otras iniciativas promovidas en el municipio, como Ribeira en Marcha contra o Cancro o la Travesía a Nado Illa de Rúa. "Estamos muy contentos", afirma Ramona Paz. Una satisfacción que esperan volver a compartir el próximo 6 de septiembre con cientos de vecinos caminando unidos frente al cáncer.