El Combo Dominicano busca nuevas bailarinas para su próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos

Raquel Noya 15 SEP 2026 - 07:30h.

La orquesta abre un casting para mujeres mayores de edad con nivel avanzado de baile, buena condición física y disponibilidad para viajar

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El Combo Dominicano busca bailarinas para su próxima temporada. La popular orquesta acaba de abrir un proceso de selección para incorporar nuevas integrantes a su equipo de cara a las giras que comenzarán el próximo mes de noviembre.

La formación ha anunciado la convocatoria a través de sus redes sociales y busca mujeres mayores de 18 años, con experiencia en baile y capacidad para afrontar el ritmo de una nueva temporada marcada por los desplazamientos y las actuaciones.

Entre los requisitos figura contar con un nivel avanzado de baile y una gran presencia escénica. También se pide “alta energía” y una excelente condición física para formar parte del espectáculo. Otro requisito fundamental es tener disponibilidad absoluta para viajar y realizar giras, ya que el trabajo implica acompañar a la orquesta durante su calendario de actuaciones. La convocatoria también especifica que las candidatas deberán contar con una imagen actual, acorde con el perfil que busca la formación para su nuevo equipo.

Cómo participar

Las interesadas deben enviar su currículum y un vídeo mostrando sus aptitudes para el baile al correo electrónico elcombodominicano@gmail.com. El proceso está abierto de cara a la temporada que comenzará en noviembre de 2026.

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Aunque El Combo Dominicano nació en Canarias en 1992, la formación se ha convertido con los años en uno de los nombres habituales de las verbenas gallegas. Su espectáculo combina merengue, bachata, salsa y cumbia con una puesta en escena en la que el baile ocupa un papel destacado. La orquesta figura además entre las formaciones con mayor seguimiento en Galicia. Según el portal especializado Orquestas de Galicia, en agosto de 2026 ocupaba el cuarto puesto de su ranking, después de haber llegado a situarse en primera posición en años anteriores.