El Gobierno de España ha confirmado que colaborará en el proceso de repatriación del cadáver de la joven canaria asesinada en México

El perfil de Claudia Tacoronte, asesinada en México: una estudiante de Educación Infantil apasionada por la naturaleza y los viajes con amigas

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Tenía 21 años y toda una vida por delante cuando fue asesinada en Cuautla, Morelos, México. Claudia Tacoronte llevaba un mes en el país y estaba allí de intercambio universitario. Aunque era de Gran Canaria, estaba estudiando cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba siguiendo sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Todo iba bien, estaba contenta con el intercambio y con su nueva vida en México, hasta que pasado fin de semana viajó hasta Cuautla para participar en un evento de la Casa de la Cultura, la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Cuando salió, fue perseguida con un joven hasta que consiguió arrinconarla y la apuñaló en repetidas ocasiones con un arma blanca.

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No se sabe nada de la identidad del responsable de su muerte, pero tras las primeras horas del conocimiento de su trágico fallecimiento, se ha sabido que Claudia era una chica alegre, que participaba en varias causas sociales y que era muy conocida entre sus vecinos de Gran Canaria, quienes están completamente consternados, pidiendo preservar su identidad y la de la joven.

El Gobierno colaborará en el pago para conseguir traer el cadáver

Los familiares de Claudia quieren que no sea recordada como una víctima, sino como la chica alegre, social y amable que era. Ahora esperan poder recibir el cuerpo de la estudiante lo antes posible. Es por ello que el Gobierno de España ha confirmado que participará en el proceso de la repatriación de su cadáver para que sus seres queridos puedan darle un lugar donde descansar.

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Muchos de ellos se han concentrado durante este lunes en la sede de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de su pueblo ha convocado otro minuto de silencio en su memoria. Además, se ha conocido que la Universidad de Morelos acumula ya cuatro muertes con la de Claudia en los últimos cinco meses y que se había activado un plan en Cuautla para intentar controlar a grupos criminales con posibles vínculos con las autoridades municipales.