Gonzalo Barquilla 14 SEP 2026 - 17:56h.

Claudia Tacoronte había comenzado en México una nueva etapa universitaria cuando fue asesinada la noche del sábado en Cuautla

Emotivo minuto de silencio en la Universidad de Granada por la española asesinada en México

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Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años y llevaba alrededor de un mes en México cuando fue asesinada en Cuautla, en el estado de Morelos, la noche del pasado sábado. La joven canaria había viajado al país para realizar un intercambio universitario con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), procedente de la Universidad de Granada (UGR), donde estudiaba cuarto de Educación Infantil.

El crimen ha causado una gran conmoción en toda España. Su última publicación en redes sociales la había compartido apenas 11 días antes de su muerte. Además, el viernes pudo hablar con su tutora de intercambio de la UGR, Magdalena Ramos, a quien le narró cómo estaban siendo sus primeras tres semanas en México.

Una persona conocida de la joven ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco' cómo está viviendo su círculo más cercano la noticia de su asesinato: "Todo su entorno está muy afectado". Mientras en Granada y en su localidad natal, Santa Brígida, se suceden los homenajes, en México continúa abierta la investigación para esclarecer qué ocurrió aquella noche. La investigación mantiene abiertas distintas líneas, entre ellas la posibilidad de un robo y la de que se trate de un feminicidio.

Claudia, una joven de 21 años que compartía su vida entre Canarias y Granada

Claudia era natural de Santa Brígida, en Gran Canaria, donde creció y cursó el Bachillerato en el IES de Tafira-Nelson Mandela antes de trasladarse a Granada para continuar sus estudios. Allí estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había decidido comenzar este curso con una experiencia académica en México. Llevaba aproximadamente un mes en el país cuando fue asesinada, según las informaciones conocidas sobre su estancia.

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Su perfil en redes sociales refleja una vida llena de energía, muy vinculada a la naturaleza y a su entorno más cercano. En sus publicaciones se suceden recuerdos de escapadas a la costa, rutas por ríos y montañas, y momentos de constante complicidad con sus amigas, entre abrazos, risas y viajes compartidos.

La última imagen que hizo pública se remonta al 1 de septiembre, cuando recordó una de esas escapadas en Baleares: "Fuerteventura el año pasado con las amores de mi vida", escribió Claudia para acompañar la escena.

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Perseguida y atacada con un arma blanca en Cuautla

Claudia estudiaba en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pero la noche del sábado 12 de septiembre se desplazó hasta el municipio de Cuautla, a unos 50 kilómetros de distancia en coche. La joven participó en un evento en la Casa de la Cultura de Cuautla, la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, y al salir fue atacada, según ha revelado la entidad.

Un varón persiguió a la joven hasta alcanzarla y apuñalarla con un arma blanca en múltiples ocasiones. Por ahora se desconoce su identidad, ya que no se ha producido ninguna detención ni se ha informado sobre un sospechoso en específico. Diversas fuentes han apuntado que Claudia pudo haber sido asaltada y que la apuñalaron tras ser frustrado un intento de robo. No obstante, otras fuentes apuntan a la violencia de género.

La Fiscalía de Morelos ha abierto las pesquisas bajo el protocolo de feminicidio y ha señalado que interviene la fiscalía especializada en este tipo de delitos. El Consulado General de España en Ciudad de México mantiene el contacto con la familia de Claudia y con las autoridades mexicanas para seguir la evolución del caso. La joven intentó buscar refugio sobre las 23:00 horas en la Casa de la Cultura de Cuautla para intentar salvarse, pero los paramedicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Enorme conmoción tras el asesinato de Claudia

En la Universidad de Granada, donde Claudia cursaba cuarto de Educación Infantil, la noticia cayó el domingo como un golpe inesperado. Katia Caballero, de la Facultad de Educación, relata cómo conocieron los hechos: "Hemos recibido la noticia como un jarro de agua fría". El centro trasladó desde el primer momento su pesar por la muerte de su estudiante.

Este lunes, profesores y estudiantes se reunieron en la Facultad de Educación para guardar un minuto de silencio en su memoria. La escena estuvo marcada por las lágrimas y los abrazos entre sus compañeros más cercanos, algunos de los cuales reconocían que todavía no se sentían preparados para hablar de lo ocurrido. La muerte de Claudia ha dejado especialmente afectado a su entorno más próximo en la universidad.

El duelo también ha llegado hasta Santa Brígida, la localidad de Gran Canaria donde Claudia creció. El Ayuntamiento ha convocado otro minuto de silencio en su memoria, mientras la UGR y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han reclamado que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Cuautla, un municipio bajo presión por la violencia y el crimen organizado

El crimen se produjo en Cuautla, un municipio de México que atraviesa desde hace meses una situación especialmente complicada en materia de seguridad, como ha podido saber este medio a través de periodistas locales. El Gobierno federal puso en marcha en julio el Plan Cuautla, después de que la localidad se viera golpeada por delitos como el secuestro y la extorsión. Dentro del Operativo Enjambre, las autoridades detuvieron al entonces alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La situación llevó al Gobierno de Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a reforzar el dispositivo de seguridad en el municipio. En agosto fueron desplegados más de 400 elementos federales para tratar de contener la violencia. Sin embargo, se siguen registrando sucesos de gravedad.

Este contexto explica la presión que existe actualmente sobre las autoridades de Cuautla, aunque no existe por ahora ninguna evidencia que vincule esos problemas de seguridad con el asesinato de Claudia ni que permita atribuir el crimen a una organización criminal.