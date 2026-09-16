El hombre será juzgado este jueves en el tribunal de instancia de Vigo, sección penal, plaza 2

El parricida de Ponteareas llevaba "unos meses" viviendo en la localidad y no había pedido ayuda a Servicios Sociales

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Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2025 cuando el hombre se encontraba en la playa de Carril de Santa Baia, en la localidad de Vigo. El acusado, que tiene alrededor de 80 años, estaba "vestido con un tanga femenino que le tapaba parcialmente y que le transparentaba los genitales".

El escrito de acusación de la Fiscalía ha informado de que el acusado comenzó a tocarse los genitales y posteriormente se desnudó completamente y procedió a masturbarse en una zona en la que había varios menores de entre 2 y 9 años.

El ministerio público ha pedido que el hombre sea condenado a 10 meses de prisión y a libertad vigilada durante 5 años. Además, ha pedido que el acusado sea inhabilitado para cualquier actividad que conlleve contacto directo con menores durante 3 años.