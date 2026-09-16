Los hermanos acusados de la muerte de Francisca Cadenas han confesado durante la reconstrucción del crimen el miedo que sienten en prisión

La petición de Julián, autor confeso del crimen de Francisca Cadenas: quiere reconstruir los hechos ante el tribunal del jurado

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SevillaSeis meses después de que se conociese el crimen de Francisca Cadenas, Julián y Manolo González, acusados de su asesinato, han confesado el miedo que tienen en la cárcel sevillana de Morón de la Frontera. Según ha informado el medio de comunicación 'El Mundo' gracias a fuentes conocedoras de su situación penitenciaria, los dos hermanos temen que la notoriedad pública que han tenido en los últimos días "pueda acabar volviéndose contra ellos y se conviertan en objetivo de posibles agresiones".

Con una vida en prisión en la que permanecen alejados del día a día de la cárcel, de los otros presos y de los funcionarios, los hermanos González han vuelto al foco público durante esta semana debido a la reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas que se ha celebrado en la localidad extremeña de Hornachos. Precisamente, ha sido durante esta reconstrucción que se ha llevo a cabo durante la jornada del lunes 14 de septiembre cuando los hermanos González confesaron su miedo en convertirse en objetivo de otros presos. "Nos sentimos muy juzgados por salir tanto en televisión", comunicó uno de los dos acusados durante la reconstrucción, según ha podido saber el medio de comunicación 'El Mundo'.

La vida en prisión de los hermanos González

En definitiva, tanto Manolo como Julián González temen que esta discreción que han estado llevando a cabo en los últimos meses desde su ingreso en prisión se vea terminada por su aparición pública de los últimos días. Hay que destacar que, el supuesto asesinato y agresión sexual a Francisca Cadenas contravienen las leyes internas que tienen los propios presos en la cárcel.

"Ni violadores, ni maltratadores, ni pederastas ni asesinos de niños. Y ellos, según la investigación en curso, pueden ser agresores sexuales", indican desde 'El Mundo'.

No obstante, los hermanos acusados de la muerte de Francisca Cadenas continúan en la cárcel con su vida de bajo perfil en la que no sociabilizan con prácticamente nadie de la prisión. tanto Manolo, como Julián González siguen con su rutina silenciosa en el módulo de mayores de la prisión sevillana.

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La petición del autor confeso del crimen

La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos, finalizaba este lunes tras más de seis horas de diligencias en las que no ha colaborado el autor confeso del crimen, Julián González, mientras que sí lo ha hecho el otro detenido, Manuel 'Lolo' González. Precisamente, a este lo ha señalado el viudo de la víctima, Diego Meneses, como "el causante de todo" y de "decir mentiras", porque quiere "escaparse".

Según desvelaba el abogado de Julián, autor confeso de los hechos, al 'El Periódico de Extremadura' Julián "sí va a participar en la reconstrucción (del crimen de Francisca Cadenas), pero lo va a hacer ante los miembros del tribunal del jurado". El letrado aseguraba que el propio Julián González se lo ha comunicado al juez de Villafranca de los Barros que instruye el caso y "así lo va a solicitar el letrado en su escrito de defensa", indica el periódico extremeño.

En el caso de que se admita la petición, los nueve miembros y los dos suplentes del jurado popular "que lo enjuiciará y el magistrado de la Audiencia de Mérida a quien corresponda este procedimiento, se tendrían que trasladar a la vivienda de la calle Nueva donde acabó con la vida de Francisca Cadenas", explica Belén Castaño Chaparro en el medio de comunicación anteriormente citado.

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La reconstrucción del crimen de Francisca Cadenas

En la jornada de este pasado lunes 14 de septiembre, también se reconstruyeron los pasos de otras personas presentes en la noche de la desaparición de Francisca Cadenas, como el temporero que fue la última persona que vio a Francisca con vida, Carlos Guzmán, dos vecinos y amigos de la víctima, y el de su hijo menor, José Antonio Meneses.

Durante la reconstrucción se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y se han producido momentos de tensión en los dos puntos de acceso a la calle donde se ha desarrollado la diligencia, con gritos de "asesinos" e insultos dirigidos a los detenidos y a sus abogados.

La familia de Francisca, "muy mal, peor que nunca"

Nada más terminar la reconstrucción, el viudo de Francisca realizaba declaraciones a los medios de comunicación en las que confesaba que la familia está "en el peor momento" y que todos están "igual, muy mal, peor que nunca". Además, se ha referido a los gritos que se han escuchado durante la llegada de los detenidos la calle de los hechos y ha asegurado que responden a la rabia acumulada del pueblo.

A su juicio, los gritos que han dirigido los vecinos a los hermanos tendrían que ir dirigidos "a todos, a los cuatro hermanos", y es que en la misma calle de los hechos había pancartas que señalaban a los otros dos hermanos de los detenidos como encubridores.