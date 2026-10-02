Raquel Noya Lugo, 02 OCT 2026 - 13:23h.

La Policía Local custodia el dinero mientras busca a su propietario, que tendrá que demostrar cuánto llevaba y cómo estaba distribuido

Según explican, la persona que acuda a reclamarlo tendrá que aportar información que permita verificar que el dinero es suyo

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Una persona mayor encontró hace unos días una importante cantidad de dinero en plena calle en Viveiro (Lugo). Tras la sorpresa inicial y ante la duda sobre qué hacer con los billetes, decidió acudir a la Policía Local para entregarlos y permitir que puedan localizar a su legítimo propietario.

El dinero quedó bajo custodia de los agentes este jueves, a la espera de que aparezca la persona que lo perdió y pueda demostrar que realmente le pertenece.

Tendrá que decir cuánto dinero perdió

La Policía Local de Viveiro ha hecho público el hallazgo para intentar localizar al propietario. No se facilitará la cantidad concreta, ya que ese dato puede resultar clave para comprobar la identidad de quien reclame el dinero.

El jefe de la Policía Local, Germán Bouso, explica que la persona que acuda a reclamarlo tendrá que aportar información que permita verificar que es suya: la cantidad exacta que perdió y cómo estaba distribuida, tanto en billetes como en monedas. Con esos datos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias antes de entregar el dinero para asegurarse de que se trata de la persona que lo extravió y no de un intento de fraude.

Dos años para reclamarlo

El diario El Progreso explica que la persona que encontró el dinero decidió finalmente entregarlo a la Policía Local, después de unos días en los que no sabía quién podía ser su propietario ni cuál era el procedimiento que debía seguir.

Ahora comienza el periodo de custodia y búsqueda del dueño. Si nadie consigue acreditar que el dinero le pertenece y aportar información sobre dónde lo perdió, transcurridos dos años desde el hallazgo, la persona que lo encontró podría reclamarlo y pasar a ser su propietaria. Por el momento, los billetes permanecen en dependencias policiales a la espera de que aparezca quien pueda demostrar que son suyos.