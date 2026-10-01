Raquel Noya A Coruña, 01 OCT 2026 - 12:36h.

Ángel García Seoane exigió que le devolvieran el vehículo y llegó a advertir: “A alguno le voy a abrir un expediente”

La agente ha denunciado al regidor por los insultos que recibió tras el incidente, que tuvo lugar en Mera el pasado mes de mayo

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“Tú eres tonta o gilipollas”; es uno de los insultos que, según consta en una grabación difundida por una multitud de medios de comunicación gallegos, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, dirigió a una agente de la Policía Local durante una llamada telefónica tras haberle llevado la grúa el coche de su esposa. La policía ha llevado los hechos a los juzgados y ha denunciado al regidor por lo ocurrido.

El enfrentamiento se produjo a finales de mayo en la localidad de Mera (Oleiros, A Coruña), después de que la grúa municipal retirase el coche de la mujer del alcalde de una zona supuestamente reservada con conos, junto con otros tres automóviles no identificados.

La primera llamada a la Policía Local la realizó precisamente la esposa del regidor. “Tenía el coche aparcado, ¿hubo una redada?”, preguntó a la agente que atendió el teléfono. La policía le explicó que, si el vehículo estaba mal estacionado, la grúa se lo había llevado y que aquella tarde se habían retirado otros tres coches.

La mujer respondió que el espacio estaba reservado y la agente le indicó que no constaba ninguna orden para reservar la plaza para un vehículo concreto. Tras varios minutos de conversación, la mujer reveló su identidad: era la esposa del alcalde.

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“Traedme el coche de inmediato”

Fue entonces cuando García Seoane tomó el teléfono; el tono de la conversación cambió y el alcalde comenzó a exigir explicaciones y la devolución inmediata del vehículo. “Traedme el coche de inmediato”, reclamó el regidor, quien también pidió hablar con algún responsable: “Ponme con alguien que mande ahí, uno de vosotros urgentemente que vaya a buscar el coche”, le exige.

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La agente trató de explicarle que ella se encontraba en la centralita y que no podía solucionar directamente el problema. “El coche no lo puedo llevar que estoy en la oficina”, le respondió. También le explicó que los agentes que estaban en la calle habían actuado siguiendo las instrucciones de sus superiores. “Ahora mismo estamos cuatro policías, tres en la calle y yo aquí”, detalló la agente durante la conversación.

Pero las explicaciones no consiguieron calmar al alcalde. En un momento de la llamada, García Seoane se dirigió directamente contra la policía insultándola con un tono amenazante: “Eres tonta, gilipollas”, le espetó. La agente le respondió que no debía hablarle de esa manera y continuó sus explicaciones con mucha entereza y educación.

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El regidor también llegó a advertir de posibles represalias contra los agentes. “A alguno le voy a abrir un expediente”, afirma en la grabación.

“Me ha llamado de todo por teléfono”

Minutos después, la misma agente recibió una segunda llamada. Al otro lado del teléfono estaba la teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, María José Varela, que intervino después del enfrentamiento entre el alcalde y la policía.

La agente explicó entonces lo ocurrido y dejó constancia de los insultos que había recibido: “Me ha llamado de todo a través del teléfono, quiero que quede constancia de eso”, señaló. En otro momento de la conversación, la policía fue todavía más concreta: “Me ha llamado gilipollas” explica.

La concejala respondió haciendo referencia al enfado del regidor: "Si se encuentra sin el coche se caga en todo lo que se menea. Trata de entender su respuesta desaforada", le explica. Finalmente, por orden de un oficial, una patrulla de la Policía Local salió a buscar al alcalde y a su mujer a la localidad de Mera para trasladarlos hasta donde se encontraba el vehículo particular.

La agente llevó el caso a los juzgados

La policía que recibió los insultos presentó una denuncia contra Ángel García Seoane por lo ocurrido. Desde la Policía Local de Oleiros apuntan que este tipo de situaciones no serían nuevas y que se habrían producido anteriormente otros episodios de gritos del alcalde hacia agentes.

El caso también ha provocado críticas del Partido Popular de Oleiros, que reclama la dimisión del regidor y de la concejala de Seguridad Ciudadana. Informativos Telecinco ha intentado ponerse en contacto con Ángel García Seoane para conocer su versión de los hechos, pero no ha sido posible obtener respuesta.