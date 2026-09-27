Raquel Noya A Coruña, 27 SEP 2026 - 06:00h.

El agente de la Policía Local de A Pobra será distinguido por su trayectoria y varias actuaciones destacadas durante sus años de servicio

Entre sus intervenciones figuran tres vidas salvadas, rescates, la ayuda durante la DANA de Valencia y una operación contra el narcotráfico

Compartir







El Concello coruñés de A Pobra do Caramiñal ha acordado iniciar el expediente para reconocer públicamente al agente de la Policía Local Marcos Rodríguez Iglesias por varias actuaciones realizadas durante sus años de servicio. Entre ellas, figura su intervención en varios casos en los que logró salvar la vida de vecinos, además de su participación en rescates, en una operación contra el narcotráfico y en las labores de ayuda tras la DANA de Valencia.

Desde 2020, el policía ha participado, en concreto, en tres intervenciones en las que logró salvar la vida de sendos vecinos. Una trayectoria que ahora ha llevado al Concello de A Pobra a iniciar, por unanimidad, un expediente para concederle un reconocimiento público por su trayectoria profesional y su compromiso con el municipio.

PUEDE INTERESARTE El detenido en A Coruña por maltrato tras un altercado con sus hijos, en libertad con orden de alejamiento

La decisión fue adoptada por la Corporación municipal a propuesta de la Alcaldía. El alcalde, José Carlos Vidal, destacó especialmente las actuaciones del agente y su implicación en diferentes servicios durante los últimos años.

Tres vidas salvadas

Una de las intervenciones más recordadas tuvo lugar durante los primeros meses de la pandemia. Rodríguez se encontraba patrullando cuando recibió el aviso de que un vecino de O Campiño estaba sufriendo un problema cardíaco. Al llegar, se encontró al hombre sin signos vitales. El agente comenzó las maniobras de reanimación y continuó durante más de 20 minutos, hasta conseguir que recuperase la vida. "Me empeñé en que iba a vivir", recuerda el policía en La Voz de Galicia. El esfuerzo físico de aquella intervención fue considerable, hasta el punto de que durante los días posteriores sufrió dolores en los brazos y la espalda.

Meses antes, durante la cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2020, había protagonizado otra actuación de emergencia: una mujer se estaba atragantando con un caramelo, había comenzado a ponerse azul y no podía respirar. Rodríguez, junto a su compañero Diego Lamas y efectivos de Protección Civil, intervino y consiguió expulsar el objeto mediante la maniobra de Heimlich.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La tercera actuación que destaca el Concello fue la intervención para evitar que un vecino se ahorcase. El agente consiguió impedir el desenlace fatal, poniendo incluso en riesgo su propia integridad durante el rescate.

Rescates, situaciones de riesgo y ayuda solidaria en Valencia

La trayectoria del agente no se limita a estas tres intervenciones. Entre sus actuaciones figura también el rescate de una turista que sufrió una grave lesión en una de las piscinas naturales de A Pobra. Rodríguez y su compañero tuvieron que improvisar una férula utilizando sus propios cinturones y trasladar a la mujer a cuestas durante casi un kilómetro hasta conseguir ponerla a salvo. En ese mismo entorno, el policía participó en otro rescate después de que un joven sufriera una caída desde una gran altura y resultara gravemente herido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otro de los episodios que forman parte de su trayectoria fue su participación en una importante operación contra el narcotráfico. Rodríguez intervino en la investigación que permitió localizar parte de un alijo de 3.500 kilos de cocaína en A Pobra y participó posteriormente en la detención de tres de los implicados en la descarga.

El propio agente reconoce que aquella fue una de las situaciones en las que más miedo pasó. Tras localizar la droga en una zona de monte, tuvo que permanecer en un escenario en el que desconocía si podía haber personas vigilando el alijo. Su trabajo también le llevó fuera de Galicia. Rodríguez se desplazó hasta Valencia para colaborar en las tareas de ayuda tras la DANA, una intervención que el Concello incluye entre los motivos para reconocer su perfil solidario.

Además, el Ayuntamiento destaca su implicación en la protección de los animales y recuerda que fue el primer policía de Galicia en intervenir y requisar perros que se encontraban, según el Gobierno local, en condiciones lamentables.

Un reconocimiento que no esperaba

El pleno de A Pobra aprobó por unanimidad iniciar el expediente de reconocimiento público. La propuesta cuenta además con el respaldo de un informe elaborado por la Jefatura de la Policía Local. Rodríguez recibió la noticia con sorpresa. "No contaba con esto ahora", reconoció el agente, que agradeció el gesto del alcalde y de la Corporación.

Pocas horas después de conocerse el reconocimiento, el policía volvió a ponerse en servicio. Participó junto a otros agentes y efectivos de la Guardia Civil de Boiro en la persecución de dos personas sospechosas de haber robado una moto en Milladoiro, en Ames, en una persecución que los medios locales califican como “de película”.