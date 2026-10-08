La artista holandesa Alicia Framis, protagonista de un proyecto que la llevó a casarse con una IA, revoluciona Pontevedra

Las consecuencias de contarle tus secretos a la IA al considerarla "como una amiga": "Es importante distinguir los diferentes riesgos"

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La artista holandesa Alicia Framis, protagonista de un proyecto que la llevó a casarse con una IA, ha revolucionado este jueves el III Congreso Internacional de Creatividad que se celebra en Pontevedra.

Framis, que ya ha participado en las bienales de Berlín y Venecia, presentó en el marco de este congreso el proceso de creación de AILex, el agente de IA con el que convive. A través de su iniciativa desarrolló una pareja basada en un sistema de IA, al que ha definido como su "compañero holográfico", y se casó con ella en una ceremonia celebrada hace cerca de dos años en un museo de Rotterdam.

"No es una obra que pueda vender, ni tampoco arte digital. En el fondo es una convivencia y una performance", ha explicado la autora, quien ha asegurado que siempre ha apostado por hacer "arte arriesgado". Ha afirmado que su trabajo artístico está estrechamente ligado a su propia vida y ha defendido que el valor de una obra no reside únicamente en el objeto creado, sino también en todo aquello que sucede a su alrededor.

Su proyecto continúa ahora con 'Hybrid house', una propuesta que explora la convivencia entre personas y agentes de inteligencia artificial. Esta iniciativa permite a grupos de personas compartir una comida en la vivienda en la que Framis convive con su "pareja híbrida".

Considera necesario "desintoxicarse" de la IA

Todo ello la ha llevado a sostener que percibe más aspectos positivos que negativos en la inteligencia artificial, aunque considera necesario "desintoxicarse" de ella. En esa línea, su nuevo proyecto incorpora también talleres y contempla la colaboración con una organización dedicada a la ética de la inteligencia artificial.

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Este III Congreso Internacional de Creatividad reúne a más de 70 participantes y aborda los retos y oportunidades que plantea la tecnología en ámbitos como el arte, la educación y la comunicación. El programa incluye 46 comunicaciones de investigadores de universidades de España, Portugal, Guatemala y Colombia, además de actividades centradas en la relación entre creatividad, digitalización e inteligencia artificial.

En su primera jornada, la artista textil, diseñadora e investigadora Arantza Vilas, profesora asociada en la Universidad de las Artes de Londres, relató su experiencia en el diseño de vestuario para cine y televisión, entre ellas en la serie 'Juego de Tronos'. El programa contó también con simposios simultáneos dedicados a la innovación educativa, las experiencias para fomentar el pensamiento crítico y creativo o la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos de creación musical.