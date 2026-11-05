Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 17:01h.

El acusado de enviar un paquete por correo que contenía cerca de medio kilo de hachís desde Santiago a Malta ha aceptado un año de cárcel

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El acusado de enviar un paquete por correo que contenía cerca de medio kilo de hachís desde Santiago a Malta ha aceptado un año de cárcel y el pago de una multa superior a dos mil euros.

Así se ha acordado en el juicio que se ha realizado en el juzgado Penal de Santiago, donde la Fiscalía solicitaba una pena de dos años y medio de prisión y el doble de multa, pero la defensa llegó a un acuerdo con el ministerio, permitiendo la reducción de la condena y la suspensión siempre y cuando no vuelva a delinquir en dos años, según ha recogido ‘La Voz de Galicia’.

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Los hechos se produjeron en 2023, tras una inspección aleatoria de paquetes en el que detectaron la droga en un paquete con destino a Malta. Fue descubierto porque, al pasarlo por el escáner, no se correspondía con la descripción que había facilitado el remitente.

Entonces, se dio la orden de abrir el paquete y encontraron un envase transparente, cerrado al vacío con planchas de una sustancia resinosa que pesaba un total de 441 gramos y medio y que, tras realizar la prueba de drogas, comprobaron que era hachís.

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Así fue cómo encontraron al condenado

Una vez comprobado qué era la sustancia que contenía el paquete, la Policía Judicial de A Coruña, el destacamento de la Fiscalía y Fronteras de la Guardia Civil, puso en marcha una investigación con el objetivo de rastrear el origen del paquete, pudiendo averiguar que había sido depositado en una tienda informática de la ciudad.

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Sin embargo, los agentes no pudieron identificar al hombre que entregó el paquete porque al hacerlo, no dio ningún tipo de documentación, explicando que se había olvidado de ella en su casa.

El dueño del establecimiento de la tienda informática dijo a los agentes que media hora después el sospechoso llamó para conocer el número del seguimiento del envío, quedando registrado su número de teléfono, lo que permitió finalmente su identificación.