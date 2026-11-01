Prisión provisional para un presunto ideólogo de los disturbios del 24 de octubre en Barcelona

El magistrado ha considerado indicios de conspiración para cometer desórdenes y grupo criminal

El dispositivo contra 'Blocus' en Barcelona se salda con 1.440 identificados y tres detenidos

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El Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para un detenido como "ideólogo a través de redes de un grupo organizado" presuntamente relacionado con los altercados del 24 de octubre en Barcelona, impulsados por el grupo 'Blocus'.

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El magistrado ha considerado "indicios de conspiración para cometer desórdenes y grupo criminal", ha informado este domingo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una publicación en X recogida por Europa Press.

El sábado se acordó el internamiento en régimen cerrado para el menor detenido el jueves en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su presunta vinculación con 'Blocus'.

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1.440 identificados y tres personas detenidas este sábado

El dispositivo policial de este sábado en Barcelona contra las nuevas concentraciones convocadas por el grupo 'Blocus' se ha saldado con 1.440 identificados y tres personas detenidas, además de 127 actas administrativas abiertas por decomiso de herramientas "potencialmente peligrosas" y sustancias, aunque no se registraron disturbios.

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El dispositivo, con efectivos de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana, tenía como objetivo prevenir incidentes y pillajes como los que se vivieron en la ciudad el pasado sábado, han informado los Mossos en un comunicado.

En cuanto a las tres personas detenidas, dos de ellas eran mayores de edad sobre las que constaba una orden de búsqueda y detención, y una de ellas una menor por un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

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La cuarta detención se produjo el sábado

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, el director general de los Mossos, Ferran López y la comisaria jefe del cuerpo, Silvia Catà, siguieron el dispositivo desde el Centre de Coordinació Operativa (Cecor).

El sábado también se produjo la detención de una cuarta persona en Catalunya por su presunta relación con 'Blocus', un joven de 21 años en Cabrera d'Anoia (Barcelona) que era el supuesto administrador de uno de los grupos de comunicación por los que se coordinaron los disturbios del pasado sábado.