El juez considera que hay "sólidos indicios" de que el acusado es el autor de la muerte de sus padres, de 72 y 79 años

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza número 6 ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el César G., el hombre que asesinó presuntamente a sus padres con una mancuerna en Madrid el pasado 5 de octubre.

El presunto parricida, que permanecía desde su detención internado en un centro psiquiátrico, compareció el pasado 28 de octubre ante el juez, tal y como informa ‘La Crónica de Badajoz’. El magistrado decretó su ingreso en prisión al estimar cumplidos los requisitos exigidos para adoptar esta medida preventiva.

En el auto al que ha tenido acceso el citado medio, se argumenta que los hechos investigados son muy graves, ya que podrían constituir “dos delitos de homicidio o asesinato consumado” con la agravante de parentesco, que exceden “con creces” la pena de dos años de prisión.

"Sólidos indicios"

Según el juez, existen “sólidos indicios” de que el acusado es el autor de la muerte de sus padres, de 79 y 72 años, en el piso familiar del Paseo de Husáres, en Madrid, tal y como se desprende del atestado y de las declaraciones de dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en su detención.

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Los agentes relataron en sede judicial que tuvieron que abrir la puerta a la fuerza y que escucharon al sospechoso propinar golpes a los fallecidos, presuntamente, con unas mancuernas que hallaron en la vivienda. “Soy un asesino cojundo, he matado a mis padres”, aseguró uno de los policías que llegó a decir el presunto parricida.

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Además, César G. tiene pendiente una causa por un presunto delito de tentativa de homicidio que se instruye en el Tribunal de Instancia de Fregenal de la Sierra, Badajoz, por amenazar con un cuchillo de 25 centímetros a dos guardias civiles.

Amenazó a dos guardias civiles en 2024 con un cuchillo

Entonces, el hombre fue detenido por amenazar a su novia y a su cuñado y por enfrentarse, a los agentes. Fue arrestado tras varias horas de negociación y de permanecer atrincherado en la casa con sus padres.

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El juez, tras la toma de declaración, le imputó entonces cinco presuntos delitos: de homicidio en grado de tentativa; de atentado contra la autoridad; de daños; de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer; y de amenazas en el ámbito familiar. Por estos hechos, el detenido pasó diez meses en prisión preventiva entre agosto de 2024 y junio de 2025, cuando quedó en libertad provisional.

El recurso de la defensa

La defensa, en manos de los abogados José Duarte y Aurelia Martín, ha recurrido la decisión, al entender que lo que procede “es su ingreso en un psiquiátrico, como prevé el Código Penal como medida de seguridad”.

En este sentido, señalan que, tras los hechos de Fregenal de la Sierra, su defendido permaneció 9 meses en prisión provisional, que ha quedado demostrado, con lo ocurrido con sus padres dos años después, que "no funcionó".