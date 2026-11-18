Claudia Barraso 18 NOV 2026 - 16:56h.

La Policía pudo dar con la identidad del dueño del dinero y devolvérselo

Un vecino de Estepa devuelve una cartera encontrada con una gran cantidad de dinero: el agradecimiento de la Policía

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La Policía Nacional de Vigo ha felicitado a un ciudadano por demostrar su humildad al haber entregado en la comisaría un total de 400 euros que encontró en la ranura de un cajero de la ciudad cuando fue a hacer una operación de su cuenta.

El cliente encontró el dinero y como no existía una oficina de banco a la que devolver el dinero, decidió ir hasta la Comisaría de Vigo-Redondela para entregar los billetes que había encontrado y que la Policía se los devolviese a su verdadero dueño, según ha confirmado ‘La Voz de Galicia’.

Las autoridades, en cuanto recibieron el dinero y el hombre les dijo la hora y el lugar donde se había encontrado el dinero, comenzaron a hacer una investigación para encontrar quién fue la persona que había solicitado retirar el dinero y se había dejado los billetes en el cajero.

El dueño del dinero pensó que la transacción había fallado

Según ha confirmado el mismo medio, el cliente había abandonado el cajero al creer que la transacción había sido rechazada, pero lo único que pasó es que el dinero tardó en salir más de lo normal y el importe sí fue cargado en su cuenta bancaria, pero no se había dado cuenta porque todavía no se metió en ella.

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La Policía ha querido felicitar al ciudadano por esta acción tan responsable y por permitir que el dueño del dinero recuperase el importe que nunca llegó a recoger. Además, según recoge el mismo medio, aprovechó para dar una serie de consejos para evitar que a otras personas le suceda lo mismo.

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Lo primero que se debe hacer es revisar el resguardo de la operación y todos los movimientos bancarios y en caso de encontrar dinero, tarjetas y otros objetos, hay que entregarlos a la entidad. También han recomendado no abandonar el cajero hasta haber retirado todo el efectivo y la documentación.