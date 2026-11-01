En lugar de quedarse con ella, decidió entregar la cartera

La actuación permitió que los agentes iniciaran las gestiones necesarias e identificar al dueño de la cartera

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Un vecino de Estepa ha protagonizado un gesto de honradez al devolver una cartera que encontró en el municipio y que contenía una importante cantidad de dinero. En lugar de quedarse con ella, decidió acudir a las dependencias de la Policía Local para que sus pertenencias pudieran llegar de nuevo a manos de su propietario.

La actuación permitió que los agentes iniciaran las gestiones necesarias para identificar al dueño de la cartera y ponerse en contacto con él. Finalmente, pudieron hacerle entrega tanto del dinero como del resto de objetos que llevaba en su interior, sin que se produjera ninguna pérdida.

El agradecimiento de la Policía

La Policía Local de Estepa ha dado a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, donde ha querido agradecer públicamente la actitud del vecino y destacar su comportamiento como un ejemplo de responsabilidad y convivencia.

Desde el cuerpo policial han puesto el acento en la importancia de actuar con empatía cuando se encuentran objetos que pertenecen a otras personas, especialmente cuando contienen dinero o pertenencias personales.

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Los agentes también han reivindicado la necesidad de dar visibilidad a este tipo de comportamientos, que habitualmente pasan desapercibidos, pero que contribuyen a fomentar una convivencia basada en el respeto y la solidaridad.