Manuel Pimentel Málaga, 30 OCT 2026 - 16:02h.

La ONG tiene que hacer frente a un aumento de costes y de usuarios atendidos con menos presupuesto

Desde la entidad piden ayuda económica "urgente" para poder garantizar el servicio básico que usan diarimente 130 personas necesitadas

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El Comedor Santo Domingo lleva cuarenta años ayudando a las personas sin recursos. Ubicada en la calle Mármoles, en el barrio malagueño del Perchel, es una de las instituciones benéficas más antiguas de Málaga. Pero ahora su futuro pende de un hilo y piden ayuda urgente y económica para poder seguir adelante.

Así lo ha explicado a 'Informativos Telecinco' el director de la entidad, Damián Lampérez, que ha explicado bien clara la situación que atraviesa este comedor social: "Estamos en déficit".

Según ha explicado, la situación no es reciente sino que llevan arrastrando problemas económicos desde hace años. Pero ahora la situación se ha complicado aún más por tres importantes factores.

Por un lado, cada vez hay en Málaga un mayor número de personas sin recursos que recurren a la beneficiencia: "Hemos experimetnado un aumento de usuarios, sobretodo el en último año", afirman desde el Comedor Santo Domingo. Y por el otro lado, Lampérez apunta al incremento generalizado de los precios, que no dejan de subir.

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Un déficit de 30.000 euros

Sin embargo, desde la entidad aseguran que "la ayuda de la Administración no está subiendo paralelamente a como suben los costes", explica Lampérez. Y añade que, si esto no cambia, no podrán garantizar la continuidad de su labor social.

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El año 2026 lo empezaron con un agujero de 30.000 euros y las subvenciones previstas de la Junta de Andalucía no han llegado en la cuantía esperada. En concreto, la línea de garantía alimentaria ha bajado porque, según detalla el director del centro, hay más asociaciones que han concurrido ha dichas ayudas. "Entonces, el reparto del presupuesto de la Junta si se divide entre más, es menor", detalla.

Si antes contaban con un presupuesto de unos 100.000 euros, para el ejercicio de este año tienen previsto ingresar unos 87.000 euros, es decir, alrededor de un 20% menos de ingresos, mientras los precios de los productos básicos se han encarecido entre un 2 y un 4 por ciento. Y se calcula que seguirán subiendo.

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130 personas al día

La presión económica en el comedor coincide con un aumento de la demanda de usuarios. El comedor atiende alrededor de unas 130 personas al día, la mayoría son personas sin hogar. Pero su labor alcanza a mucha más gente a lo largo del año. En lo que va de 2026, por sus instalaciones han pasado 1.046 personas distintas.

En este comedor benéfico, no dan una comida cualquiera. Cuentan con una cocina propia, dos cocineros profesionales, auxiliares y profesionales en las distintas áreas del comedor. En total, una plantilla de doce trabajadores a los que se suman diariamente las manos de otra docena de voluntarios.

Sin embargo, el encarecimiento de los alimentos, los suministros, los salarios y los gastos generales, unido al aumento de usuarios, dibuja un panorama difícil de sostener.

Llamamiento a la solidaridad

Damián Lampérez ha hecho hincapié en que necesitan ayuda económica ya sea de instituciones, socios, empresas o ciudadanos. Cualquier ayuda es poca para sostener una labor de la que dependen cientos de personas, muchas de ellas sin hogar.

Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Comedor de Santo Domingo para conocer las distintas formas de colaborar. Las donaciones pueden realizarse mediante un Bizum con el código 00601 o con transferencias bancarias. Además, las personas que lo deseen pueden hacerse socios de la organización benéfica desde diez euros al mes.