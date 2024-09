La pareja de Alberto Núñez Feijóo habla por primera vez de su relación: "Nuestro plan favorito es estar juntos"

Aquel día que se vieron por primera vez, la empresaria le confesó a quien entonces se convertiría en su razón de amor que "si lo hubiese conocido antes incluso habría votado por él, porque hasta entonces no lo hacía". Tras conocerlo poco a poco y con el paso del tiempo, "he visto que es una persona de valores y, con todo, me quedo con la mirada a los ojos que tiene cuando te habla, que te convence desde el primer momento y, en mi caso, me enamoró", ha recordado con ternura.