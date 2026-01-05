Celia Molina 05 ENE 2026 - 15:03h.

La exintegrante de 'Little Mix' ha anunciado que sus dos bebés padecen una enfermedad "con una esperanza de vida de dos años"

El pasado 4 de enero, Jesy Nelson, la cantante británica que formó parte del grupo Little Mix, publicó un emotivo vídeo en las redes sociales en las que daba una mala noticia sobre sus hijas gemelas, Ocean Jade y Story Monroe. Las pequeñas nacieron de forma prematura el pasado 15 de mayo de 2025, fruto de su relación con su prometido, Zion Foster. Y, ahora que apenas tienen ocho meses, han sido oficialmente diagnosticadas con atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, una enfermedad definida por el Centro Nacional de Salud de los Estados Unidos como la forma "más severa de atrofia espinal" que puede sufrir un recién nacido.

Así lo ha comunicado la propia Jesy en su publicación más reciente: "Hace unos meses, mi madre notó que las niñas no movían tanto las piernas como deberían y, en ese momento, no me preocupó mucho porque, al ser prematuras, los médicos me dijeron que no comparara a mis bebés con otros niños porque no iban a poder cumplir los mismos hitos. Pero algunos signos aparecieron un poco más tarde, como que les costaba alimentarse con frecuencia y, por eso, las llevamos al médico de cabecera. Allí, sin embargo, me dijeron que no me preocupara, que lo siguiera intentando poco a poco", ha dicho, visiblemente emocionada.

"Los bebés con AME rara vez superan los tres años de vida"

"Después de tres o cuatro crudos meses, finalmente, las dos han sido diagnosticadas con una enfermedad muscular grave, llamada AME tipo 1. Para quienes no lo sepan, es la enfermedad más grave que un bebé puede tener. Afecta a todos los músculos del cuerpo, desde piernas y brazos, hasta la respiración y la deglución y, básicamente, con el tiempo, va matando los músculos del cuerpo. De hecho, si no se trata pronto, la esperanza de vida de un bebé no supera los dos años", ha concluido, casi con lágrimas en los ojos.

Efectivamente, la AME (SMA en inglés) es, según el Centro Nacional de Salud americano, "una enfermedad severa que se inicia en los bebés recién nacidos. Los niños nacen con muy poco tono muscular, músculos débiles, incapacidad de control de la cabeza, poco movimiento espontaneo, problemas respiratorios y de alimentación y su esperanza de vida "rara vez supera los dos o tres años de edad" en el caso del tipo 1.

Tras el sock de la noticia, Jesy ha asegurado que toda la familia está tratando de actuar de la mejor manera posible: "El tiempo es esencial y las hemos puesto en tratamiento enseguida. Nos han dicho que, probablemente nunca podrán caminar ni recuperarán la fuerza de sus músculos, así que siempre tendrán discapacidad, aunque yo sé que, con la ayuda adecuada, ellas harán cosas que nunca se han hecho. Lo único que podemos hacer ahora es seguir con el tratamiento y esperar lo mejor. Agradezco cada noche que todavía estén aquí y que exista una medicación, porque si no se morirían", ha añadido, confesando que los tres últimos meses han sido lo más "desgarradores de toda su vida".