La premonición del CEO de Oceangate, Stockton Rush, atrapado en el submarino Titán

“Hay un límite. Llega un momento en que la seguridad no es más que un despilfarro. Si sólo quieres estar seguro, no salgas de la cama”, afirmaba en CBS News. “No entres en tu coche. No hagas nada. En algún momento, vas a correr algún riesgo, y realmente es una cuestión de riesgo y recompensa. Creo que puedo hacerlo con la misma seguridad saltándome las normas”. El CEO presumía de que a Titán le "manejamos todo en el submarino con un mando de videoconsola". No es exclusivo, eso sí, del Titán. La Marina de los EEUU los usa para manejar los periscopios y mástiles fotónicos. También se emplea fuera del agua para controlar máquinas, como mostraron en Twitter los de The Broing Company (una de las muchas empresas de Elon Musk).