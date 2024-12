A las 08:12 horas, la aeronave azerbayana informó de que había perdido la señal del GPS. No podía aterrizar en el aeropuerto de Grozni debido a que este estaba cerrado por un ataque de drones ucranianos, aunque el piloto no lo sabía. Tras esto, apareció un nuevo problema en el viaje: no podía regresar al aeropuerto de Bakú, del lugar del que partió.