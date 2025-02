Europa se prepara para responder a la guerra comercial, que plantea el nuevo presidente de EEUU no figuraba en la agenda de esta reunión informal del Consejo Europeo para hablar de defensa, pero ha sido tema clave.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este lunes de que no hay «ganadores» en las guerras comerciales, ante la perspectiva de que Estados Unidos imponga al club comunitario aranceles, como ya ha hecho con Canadá, México y China.

"Por supuesto, nos estamos preparando también por nuestro lado, pero lo que está claro es que no hay ganadores en las guerras comerciales", declaró a su llegada a la reunión informal de líderes de la UE que se celebra este lunes en Bruselas para debatir sobre defensa. Aseguró que si Estados Unidos inicia una guerra comercial, "quien se reirá del otro lado será China".

"Tenemos que hacer todo lo posible para evitar esta guerra arancelaria totalmente innecesaria y estúpida", ha dicho Tusk. "No podemos perder el sentido común; no podemos perder la conciencia de nuestros intereses. Al mismo tiempo, no podemos perder nuestra autoestima europea", ha subrayado.