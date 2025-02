En este sentido, ha asegurado que las investigaciones abiertas en su contra responden a un intento por su parte de " intentar traer diversidad al sector mediático israelí ". "Quería diversificar la prensa, equilibrarla, pero no ejercer un control sobre ella ", ha explicado.

"Estamos hablando de una persecución política que continúa a día de hoy, y que incluye las acciones del día de ayer contra dos de mis asesores, que no han hecho nada mal", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.