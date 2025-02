“El autor no puede contar con ninguna indulgencia. Debe ser castigado y debe abandonar el país”, ha dicho, pronunciando un discurso rotundo contra los solicitantes de asilo que cometen delitos y que no ha pasado desapercibido para nadie en un contexto marcado también por la campaña electoral y el auge de la derecha en el país.

El atropello masivo de este jueves, como informa en el vídeo Yolanda Benítez , se produjo a solo 10 días de las elecciones y además cuando Múnich estaba paradójicamente blindada para la Conferencia de Seguridad que reúne hoy a más de 50 líderes mundiales en la capital bávara. No obstante, y pese a ello, se produjo lo que las autoridades ya investigan como “un atentado ”.

Tras lo ocurrido, y en esa misma línea, endureciendo su discurso con un aviso a la inmigración, Olaf Scholz ha aseverado que cualquier persona que cometa delitos en Alemania no solo será castigado y enviado a prisión, sino que también será expulsado del país.

"Millones de personas han venido a nosotros después de haber tirado sus pasaportes, y no sabemos quiénes son", ha añadido Weidel en una segunda publicación donde adjunta un vídeo de su partido que hace balance de atentados perpetrados recientemente en Alemania por migrantes. "Necesitamos un cambio en el flujo migratorio, y lo necesitamos ya", ha insistido.

Según ha precisado, Farbad N. llegó a Alemania a finales de 2016 en calidad de refugiado menor no acompañado. Su procedimiento de asilo finalizó en el año 2020 con una notificación de denegación y una orden para abandonar el país. Sin embargo, las autoridades de Múnich le aprobaron un permiso de residencia en octubre de 2021.

En esta línea, y por su parte, el primer ministro de Baviera, Markus Söder, ha negado las afirmaciones de Weidel sobre que el acusado estuviera fichado por la Policía. "El autor ha pasado probablemente bastante desapercibido hasta ahora, así que no hay indicios. No estaba obligado a abandonar el país", ha subrayado, antes de añadir: "Los antecedentes extremistas no son tan fácilmente reconocibles a primera vista".